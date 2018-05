7 mituri despre curele de slăbire

Multe dintre noi am încercat diverse diete-miracol, în speranța unui rezultat rapid. Din păcate, cele mai multe dintre ele se bazează pe mituri, - sau, mai degrabă, pe neadevăruri care pot provoca dezechilibre majore în organism.



1. Dacă te înfometezi pierzi în greutate

Fals! Săritul peste mese nu te ajută să pierzi în greutate, din contra. Potrivit studiilor, persoanele care mănâncă rar în timpul zilei au tendința de a adăuga câteva kilograme în plus, deoarece obișnuiesc să consume mai multe alimente la fiecare masă. Măncând puțin și des de-a lungul unei zile, îți vei controla mai bine apetitul.



2. Mâncatul după ora 18.00 îngrașă

Cui nu-i place să ciugulească ceva, seara? Ei bine, cu toții o facem. Dacă simți că îți este foame, poți să mănânci – fără să exagerezi, bineînțeles. Chiar și nutriționiștii au dat undă verde mâncatului după ora 18.00. Nu contează ora, doar ce și cât mănânci. Dacă îți este foame, este indicat să mănânci cu 3-4 ore înainte de culcare. De asemenea, ai grijă la calitatea alimentelor pe care le consumi în a doua parte a zilei.



3. Detoxificarea, modalitatea ideală de a slăbi

Chiar dacă a devenit o modă, detoxificarea nu este o cură de slăbire. Înseamnă, de fapt, neutralizarea și eliminarea mai rapidă a toxinelor din organism, printr-un regim de scurtă durată. Se recomandă să fie folosită de 2 ori pe an, primăvara și toamna, deoarece în această perioadă metabolismul se schimbă radical.



4. Alimentele light, mai bune

O dietă săracă în grăsimi are efecte pe termen scurt: cântarul îți va arăta poate câteva kilograme în minus, însă pe termen lung sănătatea ta are de suferit. Fiindcă grăsimile nesaturate ajută la buna funcționare a organismului. Prin urmare, include în dietă grăsimi bune din iaurt, unt, pește, ulei de măsline, fructe oleaginoase, și consumă-le cu moderație.



5. Unele alimente topesc grăsimile

Alimentele nu ard grăsimile. Nici chiar grapefruitul, țelina sau supa de varză. Anumite produse care conțin cofeină pot accelera metabolismul pentru o perioadă scurtă de timp, dar nu te scapă de kilogramele în plus. Pentru a scăpa de depozitele adipoase, este indicat să urmezi o dietă variată și hipocalorică - adică alimentele din meniul zilnic să aibă un aport caloric scăzut.



6. Lactatele nu ar trebui incluse în diete

Nu e adevărat! Studiile au demonstrat că aceste alimente sunt necesare în dieta zilnică, fiindcă oferă o diversitate de substanțe nutritive pentru organism: proteine pentru mușchi, calciu pentru oase etc. Optează pentru lactate integrale și consumă-le cu moderație.



7. Bea multă apă ca să devii mai suplă

Dacă bei mai multă apă pe zi nu topești neapărat grăsimile. Din contra, îți poți face mai mult rău, pentru că apa în exces afectează echilibrul electrolitic al corpului.



Bine de știut!

Consumul de carne roșie, în cantități mici, poate fi inclus într-o dietă sănătoasă. Acest aliment conţine proteine, fier, vitaminele B și D, protejează inima și scade colesterolul rău.



Info plus

În categoria mituri intră și ideea legată de așa-numita curățare a colonului. Este sănătos, pentru sănătatea intestinului gros, să bei lichide suficiente și să mănânci alimente bogate în fibre, precum fructele și legumele. Dar asta nu are efecte miraculoase în curele de slăbire.