Partidul “ȘOR”: Lui Valeriu Munteanu îi este frică că va pierde în fața candidatului nostru

Moștenitorul devastatorului orașului Chișinău, Dorin Chirtoacă, candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, a cerut excluderea din cursa electorală a candidatul Partidului “ȘOR”, Reghina Apostolova, din cauza organizării concertului dedicat Zilei Victoriei. Acest concert, programat pentru 12 mai în Parcul Afgan, este organizat de Fundația Miron Shor. În cadrul acestuia, pe lângă artiștii autohtoni renumiți, vor participa și legendarii interpreți ruși Iosif Kobzon și Lev Leșcenco.



Conform logicii strâmbe și nesănătoase a lui Valeriu Munteanu, acest concert nu numai că este convenit cu autoritățile actuale, ci mai este și organizat special pentru a "trezi nostalgia pentru trecutul sovietic". În același timp, potrivit liberalului din Floreni, acest eveniment cultural, dedicat unei zile importante, oficial celebrate în Republica Moldova, va avea și un caracter pre-electoral.



În continuare, conștiința lui Munteanu face un salt incredibil. Și el vorbește într-un mod, în care face aluzie că de fapt această sarcină propagandistă ca „trezirea nostalgiei pentru trecutul sovietic" și campania candidatului nostru poate fi finanțată doar de Moscova, mai concret – chiar personal de Putin. Și acest lucru, în opinia sa, reprezintă o bază suficientă pentru excluderea din cursă a candidatului Partidului “ȘOR”, deoarece finanțarea campaniilor electorale din străinătate este ilegală. Pentru a nu pierde firul de motivare și concluzii ale domnului Munteanu, trebuie să ne apropiem de starea lui. Încercați, de exemplu, să consumați dintr-o înghițitură o sticlă de vodcă rusească și apoi să stați la soare.



Dar acest lucru nu poate fi de ajuns, pentru că Munteanu nu se oprește. El ne dă clar de înțeles faptul că Iosif Kobzon nici pe departe nu este un interpret. El este un om al lui Putin, un propagandist al dictaturii ruse și un acaparator al altor state. Și participarea sa la concertul dedicat Zilei Victoriei, de fapt, este o intervenire directă în afacerile unui stat suveran independent. Și anume din acest motiv, Kobzon ar trebui să fie declarat în mod urgent o persoană "non grata".



Cam așa. Ce mai, vom încerca să descurcăm aceste “noduri” liberale.



În primul rând, o persoană care, în actuala guvernare, a deținut postul unui ministru cu statut deplin, nu are nici măcar dreptul moral de a sugera că concertul din Parcul Afgan a fost cumva coordonat cu acestă conducere.



În al doilea rând, noi categoric infirmăm orice legătură între acest eveniment cultural și alegeri. Am dori ca domnul Munteanu să știe că Fundația Miron Șor nu pentru prima dată organizează concerte dedicate Zilei Victoriei. Acest lucru sa întâmplat chiar și în acele vremuri, când Partidul “ȘOR” nu exista deloc.



În al treilea rând, Partidul “ȘOR” onorează această sărbătoare, care marchează nu doar “nostalgia pentru trecutul sovietic" ci înfrângerea nazismului și revenirea la pace. Această sărbătoare este oficială pe teritoriul Republicii Moldova și este celebrată de populația țării noastre. Mulți încă își mai aduc aminte de fotografia membrului de partid al lui Valeriu Munteanu, Dorin Chirtoacă, cu panglica Sf. Gheorghe în piept, la memorialul "Eternitate".