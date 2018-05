De ce e bine să ții în casă un câine sau o pisică

Un studiu recent arată că un animal de companie, câine sau pisică, are un efect pozitiv asupra unui om, făcându-l fericit. Probabil că nu este greu de crezut, dar fiecare dintre noi ne schimbăm starea de dispoziție după ce ajungem acasă iar la ușă ne întâmpină câinele sau pisica, nu-i așa?



În funcție de ce animal de companie ai acasă, iată care sunt explicațiile științifice despre modul în care el/ea ne îmbunătățește starea de spirit:



Dacă ai un câine, vei râde mult

Potrivit unui studiu publicat în Jurnalul de Personalitate și Psihologie Socială (Journal of Personality and Social Psychology) realizat de psihologii de la Universitățile din St. Louis și din Miami, animalele de companie sunt un avantaj psihologic imens pentru stăpâni lor. Cercetarea a constatat că proprietarii de câini fac față emoțiilor într-un mod jovial, fără stres. În plus, ele trec mai ușor peste sentimentele de excludere și vor râde mai mult.



Pisica ta te imită

Un studiu publicat în Jurnalul de comportament veterinar (Journal of Veterinary Behavior) spune că nu doar câinii imită comportamentul uman, ci și pisicile fac același lucru. Cercetările mai arată că pisicile care au un stăpân afișează acest comportament, în timp ce pisicile fără adăpost imită cel mai mult comportamentul altor pisici sălbatice mai "în vârstă", care se află în jurul lor. Cu toate acestea, deoarece pisicile sunt creaturi independente, modul în care proprietarul se comportă cu ele acasă este ceea ce decide modul în care pisica de companie se va comporta în cea mai mare parte. Practic, pisica ta te imită.



Animalele de companie scad riscul de alergii

Alergologul James E. Gern, de la Universitatea din Wisconsin-Madison, a publicat în „Journal of Allergy and Clinical Immunology” un articol în care spune că ”un animal de companie reduce riscul ca un copil să dezvolte alergii mai târziu – contrar credinței populare că copiii dezvoltă alergii dacă există animale în casă”. Studiul a comparat rezultatele eșantionului nou-născuților – cu animale de companie în casă -, cu aceiași participanți un an mai târziu, care au prezentat un procent mai mic de alergie, în comparație cu copiii care nu au avut în jurul lor animale domestice.



Animalele de companie îmbunătățesc abilitățile sociale la copiii cu autism

Tot mai multe studii arată că animalele de companie au un efect pozitiv asupra copiilor care suferă de autism. O multitudine de programe pentru persoanele cu autism includ terapie asistată de animale au apărut în ultimii ani în întreaga lume. Principalele animale prezente sunt: câini, pisici, delfini, cai, alpacas (un animal foarte asemănător cu lama) şi chiar găinile.