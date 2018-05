6 alimente bogate în grăsimi sănătoase

O alimentaţie bogată în grăsimi sănătoase este mai mult decât indicată pentru toate vârstele. Acestea previn bolile cardiovasculare şi ajută la funcţionarea optimă a organismului. Află ce alimente recomandă nutriţioniştii pentru consumul zilnic!



Oul

Gălbenuşul prezent în ou este bogat în grăsimi şi proteine. De asemenea, oul întreg are o mulţime de vitamine, printre care cele din complexul B şi nutrimente necesare organismului. Toate aceste caracteristici îl fac o alegere ideală pentru un regim de viaţă sănătos.



Brânza

Este unul dintre cele mai populare alimente bogate în grăsimi datorită gustului său inconfundabil. Brânza conţine calciu, proteine, vitamina B12, fosfor şi seleniu. Totuşi, ea nu trebuie consumată în exces, întrucât îngraşă. Este de preferat să optezi pentru brânzeturile degresate.



Untul

La fel ca în cazul brânzei, untul este bogat în grăsimi şi substanţe nutritive. Cu toate acestea, multe persoane îl evită, deoarece poate cădea greu la stomac. Nu este indicat consumul untului în cantităţi mari, însă câteva grame pe zi alături de o felie de pâine prăjită integrală sunt absolut suficiente.



Carnea de vită

Este una dintre cele mai bune opţiuni când vine vorba de alimentaţie sănătoasă deoarece conţine o serie întreagă de proteine de care corpul nostru are nevoie. Gătită în mod corect şi sănătos, cum ar fi pe grătar sau la aburi, carnea de vită furnizează zinc, fier, vitamina B2 şi grăsimi monosaturate. De asemenea, ajută la scăderea colesterolului rău şi la prevenirea bolilor cardiovasculare.



Uleiul de măsline

Nutriţioniştii recomandă cel puţin o linguriţă de ulei de măsline zilnic. Conţine vitaminele E şi K şi este bogat în antioxidanţi, care combat inflamaţiile şi ajută la reducerea tensiunii arteriale.



Ciocolata amăruie

Poate nu ştiai, dar ciocolata amăruie este o sursă importantă de grăsimi sănătoase. Ea conţine cupru, fier, magneziu, mangan şi fibre. În plus, este bogată în antioxidanţi, care asigură sănătatea inimii, cât şi a funcţiilor creierului.