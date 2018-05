Silvia Radu, despre discuțiile cu oamenii din Durlesti: toți s-au saturat de politicienii care nu fac nimic

Profesorii din Durlești s-au săturat de războialele politice și vor la conducerea Primăriei Chișinău doaar persoane care fac, nu doar promit. Aceste doleanțe au fost formulate în cadrul unei întrevederi cu candidatul independent la funcția de primar de Chișinău, Silvia Radu.



«Întâlniri cu profesorii, dar și cu locuitorii din Durlești, la cortul amplasat aici. Același mesaj peste tot - ”Ne-am săturat de politicieni care promit și nu fac”. Ne-am săturat de războaie între "roșii" și ”galbeni”, între ”albaștri” și ”roșii”. Nu mai vrem geopolitică, vrem rezolvarea problemelor de zi de zi», a postat Silvia Radu, pe Facebook.



Candidatul independent la Primăria Capitalei merge din casă în casă pentru a cunoaște mai bine problemele cu care se confruntă locuitorii municipiului Chișinău. Într-o altă postare recentă pe Facebook, Silvia Radu scria că cetățenii își doresc un primar care să-i respecte și care să nu fie implicat în politică. „Zilele acestea am făcut campanie din ușă în ușă.



Am găsit oameni frumoși și ospitalieri care, deși luptă zi de zi cu neajunsurile vieții, au puterea de a zâmbi. Ei sunt cei pe umerii cărora stă greul din această țară. Am vorbit, i-am ascultat, și pot să vă spun cu certitudine că oamenii știu foarte bine ce vor pentru orașul lor. Ei vor un primar care să-i respecte și să lucreze pentru ei și care să nu facă politică sau să lucreze pentru partide. Nimeni de la Primăria Municipiului Chișinău nu a trecut vreodată pe la ei. Nimeni nu i-a ascultat. Nimănui nu i-a păsat de soarta lor”, scria Silvia Radu.