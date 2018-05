Ce spun astrele azi, 2 mai

Berbec

S-ar putea sa va bucurati de succes financiar in urmatoarea perioada, fapt de care ar trebui sa profitati; va fi nevoie insa sa incepeti sa actionati, in acest sens, inca de astazi. Urmatoarea perioada este perfecta pentru a calatori, fie in tara sau in afara, in special pentru a revedea locuri vechi si dragi. Este posibil sa aveti parte de numeroase experiente noi, insa trairile intense ar putea sa va afecteze judecata; un pic de prudenta nu ar strica. Se poate ca echilibrul de la locul de munca sa fie schimbat de un eveniment important, cum ar fi promovarea intr-o functie noua sau aparitia unui nou angajat. Este important sa aveti grija si de echilibrul mental in fata acestor schimbari.



Taur

In urmatoarea perioada ar trebui sa petreceti mai mult timp alaturi de cei dragi, deoarece s-ar putea sa fi neglijat nevoia de socializare. Un weekend la munte sau o iesire la cina cu prietenii va pot invigora la acest moment, in ciuda faptului ca, de cele mai multe ori, va place sa stati mai retrasi, doar voi si persoanele de care va simtiti mai apropiati. De asemenea, sanatatea voastra nu ar trebui ignorata. Daca ati racit des in ultima perioada sau va simtiti slabiti, apelati la remedii simple, precum o dieta bogata in legume si fructe. Se anunta schimbari in viata profesionala. Indiferent de rezultat, experienta dobandita va va ajuta mai tarziu, cand se vor ivi noi oportunitati pentru a impresiona pe cineva.



Gemeni

Astrele sunt de partea voastra in ceea ce priveste starea de sanatate. Va veti simti plini de energie si echilibrati, de aceea aveti posibilitatea de a va bucura pe deplin de o perioada benefica. Energia pozitiva se va resimti asupra celorlalte planuri din viata voastra, insa incercati sa fiti mai intelegatori cu cei din jur. Este posibil ca discrepanta dintre atitudinea voastra si a celorlati sa duca la conflicte. Aveti grija de buget, deoarece va exista tendinta sa fiti neatenti cu banii. Daca locul de munca se dovedeste a fi prea monoton pentru voi, ati putea redecora spatiul de lucru sau chiar incerca sa va asumati noi responsabilitati.



Rac

Viata voastra nu este lipsita de romantism, de emotii placute, in urmatoarea perioada; fie ca deja sunteti intr-o relatie sau cunoasteti pe cineva nou, este posibil sa aveti parte de o schimbare pozitiva din acest punct de vedere. Daca aveti probleme cu prietenii, ramaneti fideli perspectivei voastre; este posibil ca unele persoane sa profite de spiritul vostru generos. Acest lucru va poate afecta unele perceptii referitoare la persoane si situatii. Lasati ambitia sa va ajute la locul de munca si v-ati putea face remarcati. Nu se anunta probleme majore de sanatate, dar incercati sa va bucurati de un mic rasfat atunci cand puteti, precum o haina noua sau o manichiura facuta la salon.



Leu

Este posibil sa suferiti de alergii, care pot duce la probleme cu ochii si respiratia; nu lasati vizita la doctor pe mai tarziu! Veti avea oportunitatea sa participati la un nou proiect la locul de munca, iar rolul vostru presupune talent in arta negocierii. dar si foarte multa creativitate. Va trebui sa renuntati la mandrie si sa acceptati si ideile altor persoane din echipa, fapt ce ar putea fi dificil; incercati sa va asumati, cu la fel de multa seriozitate si rolul de executant, nu doar pe cel de lider. Daca finalizati proiectul cu succes, ati putea profita de o marire sau promovare. S-ar putea sa existe conflicte cu familia sau prietenii, iar cel mai bine ar fi sa evitati subiecte care in trecut au dus la certuri.



Fecioara

Din toate punctele de vedere, veti trece printr-o perioada in care aveti multa incredere in deciziile voastre. In familie, aceasta atitudine va va ajuta daca sunteti rugati sa decideti viitorul unui alt membru sau sa oferiti un sfat. Este posibil sa urmeze o serie de schimbari pe care nu le asteptati; unele ar putea chiar sa va ia prin surprindere, sa va prinda nepregatiti. Daca nu aveti inca un loc de munca sau ati renuntat recent la unul, se poate sa apara o noua oportunitate; aveti incredere in instinctul vostru. Sanatatea voastra nu va da prea multa batai de cap, dar s-ar putea ca cei din jur sa beneficieze de un indemn pentru o schimbare in modul de viata.



Balanta

S-ar putea sa dati peste diferente de opinii pe plan profesional, dar si acasa. La locul de munca, este posibil sa intrati in conflict cu unul sau mai multi colegi, ceea ce ar putea sa va afecteze relatiile de munca. Nu veti mai reusi sa va raportati, asa cum v-ati fi dorit, la sluba voastra. Daca dati peste aceasta problema, incercati sa va pastrati calmul specific in discutiile contradictorii. In familie, s-ar putea sa va treziti implicati in probleme ce nu va privesc direct; ar trebui sa priviti aceasta situatie ca o oportunitate pentru a oferi un sfat bun. In ceea ce priveste starea de sanatate, veti fi plin de energie, dar este posibil sa aveti probleme cu un sistem imunitar slabit.



Scorpion

Se anunta o perioada dificila din punctul de vedere al conflictelor. Incercati sa fiti mai calmi atunci cand subiectivitatea va este pusa la incercare. Nu ignorati semnele care va orienteaza spre vechi relatii si cunostinte; este foarte posibil sa gasiti indrumarea potrivita la persoana de la care va asteptati mai putin. Astazi se poate sa suferiti de o migrena, dar cauza ar putea fi nevoia de ochelari de vedere. Daca se anunta schimbari sau noi oportunitati la locul de munca, este necesar sa analizati situatia din toate punctele de vedere. O decizie neinformata ar putea sa va afecteze negativ viitorul; daca cereti sfatul cuiva drag, asteptati-va la un raspuns pe care nu il veti accepta usor.



Sagetator

Este foarte usor sa va pierdeti in propria imaginatie, asa ca nu o lasati sa va distraga de la relatiile voastre. Se poate ca acestea sa fie puse la incercare de o situatie dificila. Daca v-ati simtit lipsiti de energie in ultima perioada, este posibil sa fie datorita unei diete neadecvate, care ingreuneaza buna functionare a organelor. Pentru reusita la locul de munca, este nevoie de multa comunicare si rabdare. Experienta voastra va fi necesara in urmatoarea perioada, iar opinia voastra va fi respectata doar daca dati dovada de intelegere. Veti fi responsabili pentru un numar mare de proiecte si schimbari, deci este nevoie sa va pregatiti fizic si psihic pentru o zi cu munca sustinuta.



Capricorn

Desi de obicei analizati o situatie cu atentie inainte sa luati o decizie, se anunta o perioada norocoasa si plina de oportunitati. Renuntati la prudenta, pentru a va bucura de noi experiente alaturi de cei dragi, mai ales daca sunteti parinti. Timpul petrecut cu copiii va poate energiza, va poate oferi doza de optimism de care aveti nevoie. Daca v-ati pus in plan sa va imbunatatiti tonusul, este ziua perfecta pentru a incerca ceva nou; ar fi o idee buna sa implicati si pe cineva drag. In schimb, la locul de munca nu se anunta schimbari prea mari; daca ati avut dificultati in ultimul timp, cu un proiect sau un coleg, se poate ca acestea sa se rezolve de la sine.



Varsator

Daca va aflati intr-un impas in ceea ce priveste cariera voastra, nu va faceti prea multe griji. Se anunta schimbari pozitive, dar este posibil sa nu fie ceva la care va asteptati; uneori, insa, se poate sa fie mai bine in felul in care se aranjeza lucrurile prin evolutia lor, decat asa cum ne dorim noi. In locul unui post, se poate sa apara oportunitatea de a calatori sau incerca ceva nou. In familie va exista putina tensiune. Profitati de orice ocazie sa petreceti mai mult timp cu persoanele dragi din viata voastra; ati fost prea ingrijorati in ultima vreme pentru a va bucura de prezenta lor. Este posibil sa formati relatii noi. Cu sanatatea nu vor exista probleme, dar daca sunteti purtatori de ochelari, ar trebui sa va programati la un control.



Pesti

Tensiune la locul de munca, insa aceasta se va rezolva doar daca invatati sa va puneti sentimentele deoparte. Este posibil ca dezbaterile lungi sa fi afectat relatiile cu colegii. Veti da dovada de multa empatie in relatiile din familie. Daca aveti verisori sau frati care trec printr-o situatie dificila, vor aprecia intelegerea pe care le-o acordati. Incercati sa nu faceti abuz de alcool, deoarece poate sa va afecteze digestia si, prin urmare, starea de bine. Veti avea tendinta sa va ignorati sanatatea mentala, dar aceasta are nevoie de foarte multa atentie, in special in urmatoarea perioada. Nu uitati sa va ingrijiti de nevoile voastre!