Surse vegetale de proteine

Alimentația vegană și vegetariană ia o amploare din ce în ce mai mare, iar cei mai mulți dintre adepții acestora își schimbă opțiunile alimentare mai ales pentru protecție împotriva bolilor de inimă și a cancerului. Dar nu trebuie să renunți la carne de tot, ca să beneficiezi din plin de dieta pe bază de plante!



Un studiu de anul trecut, realizat de cercetători canadieni a arătat că înlocuirea a 1-2 feluri de mâncare pe bază de proteină animală cu proteină vegetală a rezultat în scăderea cu 4 procente a markerilor colesterolului LDL (cel rău, cum ar veni!) și o scădere a unei proteine cu nume greu de pronunțat, apolipoproteina B, care încheagă sângele în artere, ducând, prin asta, la accidente cardiovasculare. Soia și nucile conțin fibre solubile și grăsimi sănătoase care scad colesterolul rău și înlocuiesc cu succes grăsimile animale, care conțin multe grăsimi saturate, nesănătoase pentru organism.



Gândește-te că, deși poate ți se pare puțin, dacă repeți acest comportament, de înlocuire a proteinei animale cu cea vegetală, pe o perioadă mai mare de timp înseamnă o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate.



Hai să vedem ce fac câteva dintre cele mai bune proteine vegetale pe care poți să le adopți în meniul tău zilnic:



Soia

E o proteină completă, ceea ce înseamnă că are în compoziție toți aminoacizii esențiali. Alte plante proteice nu au toți aminoacizii esențiali, ceea ce înseamnă că ele pot să livreze toată calitatea aminoacizilor esențiali doar în combinație cu alte plante.

Poate fi consumată sub formă de tofu, boabe proaspete (făcute la aburi, cu puțină sare de mare) sau adăugate în supe și alte mâncăruri, lapte, măcinată sub formă de pulbere, adăugată la sosuri, taco, orezuri – nici nu se simte).



Lintea

E foarte sățioasă, iar aroma ei delicată e imposibil să nu placă. O jumătate de cană de linte conține 10 g de proteine, capabile să te țină sătulă multă vreme. Poți s-o pregătești sub formă de chiftele, adăugată la orez, în sosuri, în plăcinte și tot felul de supe și supe-cremă. E fantastică!



Năutul

Furnizează 7 g de proteine la o jumătate de cană. Odată ce l-ai fiert, poți să-l folosești cum vrei tu: adăugat în mâncăruri, să-l faci chiftele (falafel), humus, adăugat la salate sau transformat în făină pe care s-o folosești la clătite proteice.



Fasolea

Orice fel de fasole e excelentă pentru aportul de proteine superioare. O jumătate de cană de fasole furnizează 8 g de proteine. O poți adăuga în mâncăruri, poți s-o faci mâncare de sine-stătătoare, poți s-o folosești ca garnitură la friptură (e un tovarăș foarte bun pentru carne ), bătută, în quesadillas, burritos și taco.



Nuci și unt de nuci

Alune, migdale, caju, nuci, toate au 6 g de proteine la un sfert de cană. Pune-ți nuci în geantă pentru când te apucă pofta de dulce, adaugă o lingură de unt de arahide în cerealele de dimineață sau pe felie de pâine din făină integrală și gata, ți-ai asigurat proteine de înaltă calitate.



Semințe

De susan, de floarea-soarelui, de chia, de dovleac, de cânepă, orice semințe sunt extraordinare pentru sănătatea ta, sunt pline nu numai de proteine, ci și de vitamine și minerale esențiale. Presară-le peste orice masă, salată, mănâncă-le ca atare, dar numai nu uita să le incluzi în dieta zilnică!