Leurda, leacul-minune al primăverii

Cunoscută pentru aroma intensă, asemănătoare usturoiului, leurda este benefică pentru menținerea sănătății. Poate fi consumată sub formă de salată, suc, infuzie, decoct, tinctură și acţionează favorabil în numeroase afecţiuni.



Leurda apare încă din luna martie, imediat după ghiocei și preferă pădurile umede și umbroase, zonele de deal și munte.



Frunzele de leurdă au componente asemănătoare cu cele ale usturoiului, predominând sulfura de alil, care dă gustul și mirosul caracteristic tuturor speciilor din genul Allium.



De asemenea, se mai găsesc carotenoizi, vitaminele A și C, levuloza, ulei eteric complex și săruri minerale de calciu, fier, fosfor, natriu, cupru.



Leurda curăță sângele de substanțe toxice, reduce hipertensiunea arterială, scade nivelul colesterolului, previne accidentele vasculare, evitând apariția trombozei și tromboflebitei prin fluidificarea sângelui și prin dizolvare a plăcilor de colesterol.



Scade colesterolul rău

Planta conține adenozină, o substanță care ajută la reducerea colesterolului rău, ajutând la stoparea sau prevenirea aterosclerozei. Complicațiile aterosclerozei constau în hipertensiune, boli cardiovasculare, infarct miocardic sau chiar accident vascular cerebral.



Tratează infecțiile de la nivelul căilor respiratorii

Frunzele consumate sub formă de salată sunt benefice persoanelor cu bronșite, în tuberculoza pulmonară și în tratarea infecțiilor de la nivelul căilor respiratorii superioare (gripe, raceli), datorită efectului antiseptic și antiinflamator.



Reglează funcţia renală

Pentru uz intern, frunzele de leurdă sunt recomandate în tratarea multor afecţiuni şi pot fi folosite nu doar crude, ci şi în infuzii. Planta are proprietăţi vitaminizante, mineralizante, depurative, diuretice şi tonificatoare. Nu doar curăţă organismul şi tractul intestinal, ci reglează şi funcţia rinichilor.



Atenție!

Este contraindicat consumul de leurdă în perioada alaptării deoarece poate modifica gustul laptelui matern.