Numărul albinelor din lume scade considerabil

Există tot mai puţine albine în lume. În sud-vestul Chinei, ele sunt atât de rare, încât livezile nu mai sunt polenizate. Fermierii apelează la pene şi beţisoare, în încercarea de a poleniza artificial.



În Germania, guvernul federal a prevăzut, chiar în Acordul de Guvernare, un program de acţiune pentru a le apăra pe albine de influenţele externe dăunătoare. În China, nici nu înfloresc bine cireşii că Wu Qingyou se şi apucă de treabă. Proprietara fermei preia atunci o parte din sarcinile naturii. Ea polenizează florile copacilor cu propria mână.



De fapt, albinele ar trebui să fie la datorie, dar aici, în sud-vestul Chinei, albinele sunt marile absente. „Recoltele au fost mult prea sărace. Pomii au înflorit, dar am avut puţine fructe. Am auzit de polenizarea artificială, ne-am pregătit şi acum am început munca. Polenizarea artificială este migăloasă. În primul rând, trebuie identificate florile care tocmai s-au deschis pentru a obţine polenul. El trebuie selectat în mod igienic înainte de a fi transferat” – spune Wu Qingyou. Wu şi soţul ei trebuie să polenizeze de cel puţin trei ori fiecare pom. „În ziua de azi, o livadă reprezintă multă muncă. Petrecem mult timp afară cu pomii fructiferi” – spune Zhang Zhongje. În toată lumea, roiurile de albine sunt în scădere, iar China este în mod deosebit afectată.



Tipurile locale de albine au dispărut din majoritatea regiunilor. Motivul: apelarea excesivă la substanţe chimice. „Recomandăm să nu folosească substanţele chimice când pomii sunt în floare pentru că altfel albinele nu mai ajung la polen” – afirmă comerciantul Jiang Yongmao. Dar înainte şi după această perioadă substanţele chimice sunt la mare căutare. Un fermier chinez foloseşte dublul cantităţii de erbicide şi insecticide comparativ cu un fermier european.



Albinele au devenit acum foarte valoroase. Un apicultor oferă stupii spre închiriere primind cinci euro pe stup pentru o zi. „Când polenizezi artificial, împrăştii polenul doar pe floare. Albinele sunt, evident, mult mai eficiente” – spune Huang Baoyun. O metodă simplă pentru a obţine bani, s-ar putea crede. Dar Huang Baoyun este extrem de atent pentru a observa ce fac fermierii din jur. „Săptămâna viitoare urmează să fie stropiţi merii. Atunci voi pleca cu albinele în pădure, altfel nu au şanse de a supravieţui” – spune Baoyun. O altă familie s-a decis să pună bani deoparte pentru a cumpăra câteva familii de albine. Zi de zi, timp de trei săptămâni, sunt acum în livadă pentru a poleniza artificial pomii fructiferi.