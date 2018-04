The Wall Street Journal: Normele UE privind datele private vor favoriza Facebook şi Google, în detrimentul firmelor mici

Noile reglementări ale Uniunii Europene pentru protejarea datelor private tind să afecteze firmele mici din domeniul online, în timp ce companii mari, precum Facebook şi Google, vor fi avantajate, comentează publicaţia The Wall Street Journal.



În momentul în care comisarul european pentru Justiţie, Věra Jourová, s-a deplasat în California, în toamna anului 2017, pentru a se întâlni cu directorii Google şi Facebook, se aştepta ca aceştia să exprime preocupări privind viitoarele reglementări ale Uniunii Europene în domeniul online. În schimb, şi-a dat seama că deja aveau situaţia sub control. "Ei erau mai relaxaţi, iar eu am devenit mai nervoasă. Au bani, o armată de avocaţi, o armată de tehnicieni şi aşa mai departe", explică Jourova.



"Bruxellesul vrea ca noul Regulament General pentru Protecţia Datelor să oprească giganţii din domeniul tehnologiei informaţionale şi partenerii acestora să exercite presiuni asupra clienţilor pentru a ceda controlul asupra datelor private în schimbul serviciilor. Uniunea Europeană ar vrea să ofere un exemplu pentru reglementările din întreaga lume. Dar unele restricţii au un efect neintenţionat: consolidează duopolul companiilor Facebook şi Alphabet, proprietarul Google", comentează editorialiştii Sam Schechner şi Nick Kostov într-un articol publicat în The Wall Street Journal sub titlul "Cum sunt favorizate companiile Google şi Facebook de noile reglementări europene pentru protecţia datelor private / Marile companii din domeniul tehnologiei informaţionale au avantaje, în timp ce micile firme de promovare online sunt supuse restricţiilor din cauza noii legislaţii UE".



Noile reglementări UE, care în multe cazuri prevăd ca firmele online să obţină acordul privind procesarea datelor personale, vor intra în vigoare pe 25 mai. Modificările au generat preocupări în domeniul publicităţii digitale, în rândul firmelor de analize şi platformelor de tranzacţionare.



"Însă companiile Google şi Facebook aplică la scară largă tehnici sofisticate, în contextul în care au nevoie de acordul a sute de milioane de utilizatori europeni care apelează zilnic la serviciile lor. Potrivit competitorilor, Google şi Facebook implementează o interpretare strictă a noilor legi, stabilind standarde sectoriale dificil de îndeplinit de firmele mai mici", precizează editorialiştii WSJ.



Spre exemplu, Google le-a transmis luna trecută proprietarilor de website-uri şi dezvoltatorilor de aplicaţii că vor trebui să primească accordul clienţilor pentru reclamele personalizate, altfel vor fi excluşi din sistem. La rândul său, Facebook a început să le ceară celor 277 de milioane de utilizatori din Europa acorduri detaliate privind accesarea datelor personale.



Companiile de publicitate în domeniul digital acuză că modul în care Google şi Facebook interpretează noile reglementări le afectează activităţile, aducându-le în concurenţă directă cu firme mari.



În acest context, unele companii specializate în publicitate digitală au decis să se retragă din Europa. Firma Verve, care transmite reclame personalizate în funcţie de criteriul locaţiei, a anunţat că îşi va înceta operaţiunile în Europa, închizând inclusiv sediile din Londra şi Munchen, deoarece se teme că nu va primi acordul a suficienţi clienţi, a declarat directorul de marketing, Julie Bernard. La rândul său, compania Drawbridge a decis încetarea operaţiunilor în Europa.



Firmele mici sunt preocupate că, în lipsa instituirii unui alt sistem pentru publicitatea digitală, vor fi forţate să se adreseze companiilor mari precum Google şi Facebook, cu care sunt în concurenţă. Acest lucru va conduce la creşterea cotelor de piaţă ale firmelor mari.