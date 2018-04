Kiwi, sursa ta de vitamina C

Deliciosul fruct verde, kiwi, este cunoscut pentru cantitatea mare de vitamina C pe care o conține, însă el conține și multe alte substanțe nutritive benefice pentru menținerea sănătății. Kiwiul este fructul care nu trebuie să lipsească vara din salatele tale de fructe sau tarte.



Iată de ce este bine să mănânci kiwi mai des:



Este cea mai bună sursă de vitamina C

Crezi sau nu, kiwi conține o cantitate mai mare de vitamina C decât portocalele sau lămâile.

După cum probabil știi, vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar și previne îmbolnăvirea, mai ales răceala și gripa. În primul rând, vitamina C lupta împotriva virușilor și a bacteriilor și împiedică pătrunderea lor în organism. În al doilea rând, are un efect pozitiv și asupra dinților, oaselor, țesuturilor și vaselor de sânge. Un singur kiwi asigură 240% din consumul zilnic recomandat de vitamina C.



Este un puternic antioxidant

Un alt beneficiu al acestui fruct și conținutului său ridicat de vitamina C este că are o mare putere antioxidantă; luptă împotriva daunelor provocate de radicalii liberi și întârzie îmbătrânirea prematură. Pielea noastră este afectată zilnic de expunerea la soare, de factorii externi și de poluare, lucru care poate accelera procesul ei de îmbătrânire. Însă, din fericire, substanțele nutritive prezente în kiwi ajută la regenerarea celulelor și menține tegumentul tânăr.



Reglează mișcările intestinale

Kiwiul conține și o cantitate mare de fibre. Acestea sunt excelente pentru persoanele cu probleme digestive. Fructul poate fi mâncat pe stomacul gol (singur sau cu alte fructe), facilitând digestia datorită enzimelor pe care le conține. Poți alege kiwiul ca desert dacă suferi de sindromul intestinului iritabil.



Te ajută să te menții în formă

Persoanele care vor să slăbească sau să se mențină în formă pot profita de beneficiile fructului verde, deoarece are un conținut caloric foarte scăzut. Pentru fiecare 100 de grame de fruct, organismul primește 69 de calorii. Mai mult, kiwi are o aromă și un gust care previn poftele pentru produse dulci.



Este bun pentru femeile însărcinate

În timpul sarciniii, femeile trebuie să mărească aportul de acid folic. Această vitamină esențială permite celulelor embrionului să se dezvolte. Dacă nu se găsește în cantități necesare, poate duce la malformații la nivelul fătului. Include kiwiul în dietă pentru a completa doza necesară.



Previne afecțiunile cardiovasculare

Kiwi are un indice glicemic scăzut, care ajută la arderea mai rapidă a grăsimilor în organism, lucru care ajută la menținerea venelor și arterelor sănătoase, reducând riscul de afecțiuni cardiovasculare. În plus, substanțele nutritive prezente în fruct reglează nivelul de colesterol rău din sânge și reduc la minimum riscul de a suferi de diabet sau de formare de cheaguri de sânge. Toate acestea se întâmplă datorită enzimelor proteolitice.