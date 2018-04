Ritualuri rapide de frumusețe

Îți dorești să arăți bine, însă dimineața ești mai mereu pe fugă și nu ai posibilitatea de a aloca foarte mult timp aranjatului? Învață câteva trucuri care îți vor schimba înfățișarea în doar câteva minute.



Bucle lejere

Dacă părul tău este fin, rar și lipsit de volum și pare că nu are nicio formă imediat după ce l-ai spălat, procedează în felul următor: dă-ți părul după urechi în timp ce îl usuci și împarte-l în două secțiuni, rotindu-le în jurul degetului. Vei obține bucle naturale și un păr mai strălucitor.



Fără păr electrizat

Înlocuiește prosopul cu care îți usuci părul cu un tricou vechi de bumbac. În acest fel vei preveni deteriorarea și electrizarea părului. În plus, vei scuti timp prețios, deoarece absoarbe apa mult mai rapid și mai eficient.



Uscare naturală

Pentru zilele călduroase în care îți poți permite să îți usuci părul natural, apelează la acest truc. Pentru a avea un păr mătăsos, imediat după ce ai spălat părul șterge-l de surplusul de apă cu ajutorul unui prosop de hârtie. Următorul pas este să aplici un produs de hidratare care nu necesită clătire. Dacă părul tău este ondulat, poți folosi o spumă spumă specială pentru bucle.



Pudra mărește rezistența machiajului ochilor

Aplicată direct pe pleoape înainte de a te machia, pudra va absorbi excesul de ulei, putând purta fără grijă un fard sidefat sau un tuș de ochi fără a te teme că se va strânge sau că va curge, creând un efect inestetic.



Codițe de tuș perfecte

O greșeală des întâlnită este aceea de face codițele de tuș mult prea îndepărtate de ochi, care merg mult înspre urechi. Pentru un look agreabil și ușor de obținut, care să îți flateze trăsăturile faciale, urmărește linia genelor, având grijă să nu te depărtezi prea tare de aceasta.



Perierea sprâncenelor face diferența

Sprâncenele au rolul de a încadra fața, jucând un rol extrem de important în alcătuirea aspectului final. Multe femei nu le acordă atenția necesară, crezând că este suficient doar să le penseze. Chiar dacă au o formă plăcută, este necesar să le periezi în fiecare zi, pentru a arăta îngrijit. Poți folosi o perie de sprâncene sau în combinație cu un gel transparent, care le va ține fixate pentru întreaga zi. Făcând acest lucru, poți masca și eventualele goluri, care vor fi acoperite de restul firelor de păr.