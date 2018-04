Moduri prin care previi natural creșterea în greutate

Excesul de greutate corporală duce la o afecțiune numită obezitate, o problemă de sănătate de care suferă tot mai mulți oameni. Ea este cauzată de consumul exagerat de calorii și lipsa activităților fizice. Potrivit unui studiu, la nivel global, peste două miliarde de adulți și copii suferă de obezitate sau supraponderalitate.



Un adult care are un IMC (indice de masă corporală) cuprins între 25 și 29,9 este considerat supraponderal și un adult care are un IMC de 30 sau mai mare este considerat obez. Cu toate acestea, există mai multe metode naturale de prevenire a afecțiunii, care s-au dovedit eficiente.



Iată ce trebuie să faci ca să previi creșterea în greutate:



Adaugă proteine în dietă

Când vine vorba de pierderea în greutate, proteina este considerată regina substanțelor nutritive. Organismul arde calorii în timpul procesului de digerare și metabolizează proteina asimilată din alimentele mâncate. Așadar, o alimentație bogată în proteine poate crește rata metabolismului cu până la 80-100 de calorii pe zi și previne supraalimentarea. Chiar și prin mâncatul micului dejun bogat în proteine, care include ouă, lapte, unt de arahide etc., pot exista rezultate pozitive.



Redu cantitatea de zahăr

Consumul excesiv de zahăr este asociat cu afecțiuni precum diabetul de tip 2, cancerul și bolile cardiovasculare. Zahărul rafinat este adăugat în diferite alimente prelucrate, astfel încât este posibil să consumi o cantitate mai mare de zahăr fără să realizezi. Evită să mănânci zilnic prăjituri, biscuiți, cereale etc.



Mănâncă alimente întregi

Cel mai bun mod prin care previi obezitatea este să incluzi în dieta zilnică alimente întregi. Procedând astfel, vei elimina majoritatea zahărului adăugat, a alimentelor procesate și a adaosului de grăsime. Alimente întregi cum sunt fructele și legumele, produsele lactate precum laptele, iaurtul simplu, ouăle și brânza ar trebui să facă parte din dieta ta, deoarece astfel organismul primește cantitatea necesară de substanțe nutritive esențiale.



Bea mai multă apă

Consumul de apă poate lupta împotriva obezității. Apa contribuie la creșterea numărului de calorii arse de organism. Apa băută înainte de a mânca duce, de asemenea, la un consum redus de calorii, în special pentru persoanele de vârstă mijlocie. Mai mult, apa ajută la eliminarea toxinelor din corp și reduce balonarea.



Consumă mai multe fibre

Alimentele bogate în fibre pot favoriza scăderea în greutate. Cum? Alimentele care conțin fibre solubile în apă pot fi deosebit de utile, deoarece acest tip de fibră poate ajuta la creșterea senzației de sațietate. Cele mai bune surse de fibre sunt: cerealele integrale, broccoli, fructele de pădure, merele, perele și portocalele, nucile și semințele etc.



Limitează consumul de carbohidrați rafinați

Carbohidrații rafinați sunt carbohidrații care elimină fibrele benefice și substanțele nutritive din organism. Acestea includ carnea congelată, fructele înghețate, untul, produsele de patiserie, pastele făinoase, cerealele pentru micul dejun etc. Acești carbohidrați rafinați se digeră ușor, ceea ce poate crește riscul de supraalimentare care duce la obezitate.