Veste bună: Semafor la intersecția străzilor Petricani și Balcani, din Capitală, instalat la indicaţia Silviei Radu

La intersecția străzilor Petricani și Balcani, din Capitală, va apărea un semafor. O dispoziţie în acest sens a fost semnată de Silvia Radu, înainte de a-şi anunţa suspendarea din funcţia de primar interimar de Chişinău.



“A fost o solicitare a chișinăuienilor, căreia i-am dat curs”, a declarat astăzi Silvia Radu, în cadrul unei conferinţe de presă.



“Vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor pentru toată susținerea pe care am avut-o. În acest timp am găsit finanțe pentru 70 de mijloace de transport, am început procesul de schimbare a lifturilor vechi, am început să facem curat, am inițiat campanii de curățenii care nu s-au mai făcut de mulți ani, am inclus în program de modernizare câteva parcuri din Capitală, etc. Totuși mai avem multe lucruri care trebuie făcute”, a mai spus fostul edil.



Amintim că Silvia Radu, candidat independent la funcţia de primar de Chişinău, şi-a anunţat astăzi suspendarea din funcţia de edil interimar. Radu a declarat că mizează pe sprijinul cetăţenilor Capitalei şi că nu are în spate nici un partid politic. Interimatul funcţiei de primar de Chişinău, în perioada campaniei electorale, va fi asigurat de către viceprimarul Ruslan Codreanu.