Fructe și legume care conțin calciu

Generații întregi au crescut cu ideea că dacă nu beau lapte n-au calciu în corp. Într-adevăr, laptele e o sursă majoră de calciu dar, pentru numele lui Dumnezeu, mai sunt o grămadă de alte alimente din care să ne putem lua calciul. Și-ncă muuuuuult mai bogate în acest mineral față de bietul produs lactat. Există calciu în vegetale? Da! Și-ncă cum! Ți-am pregătit mai jos o listă întreagă cu legume care au calciu în ele de nu poți să le duci!



Broccoli

Coșmarul oricărui copil, broccoli e superplin de calciu. O porție de broccoli cam de 200 de grame are 86 mg de calciu și o cantitate nebuuuuună de vitamina C. Ah! Știu că vrei să-ți spun mai mult, așa că-ți spun că, împreună, cele două protejează sistemul imunitar și-ți fac pielea de prințesă.



Varza kale

Acest superaliment prezent și în magazinele noastre nu e o simplă varză. E un soi de varză care conține 100 mg de calciu într-o porție de 150 g. Adică, să ne-nțelegem: papi de câteva ori și, bam, gata, ți-ai asigurat necesarul de calciu pe o zi! În plus, madam kale are cantități substanțiale de vitamina K, care ajută la coagularea sângelui, și vitamina C.



Smochinele

Dulci și zemoase dacă le consumi în stare crudă, smochinele sunt sursă excelentă de calciu. Au potasiu și fier, dacă vrei s-o arzi pe sănătate, așa că, te rog, nu uita să-ți iei smochine data viitoare când te duci la piață.



Portocalele

Despre portocale... în fine, nici portocalele nu-s de lepădat, chiar dacă au calciu mai puțin decât madam kale, de exemplu, dar, totuși, au și ele calciu. Adică 30 mg de calciu, plus vitamina C plus încă o cantitate bună de antioxidanți.



Semințele de chia

Au enorm de mult calciu. 179 mg la aproape 100 g de semințe de chia! Partea cea mai tare la semințele de chia e că au un gust neutru, fapt ce le face pretabile pentru orice fel de masă – principală sau desert. Pur și simplu, presară semințe de chia peste orice mănânci. Este cea mai simplă și mai la îndemână metodă de a-ți lua calciul!