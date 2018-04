Silvia Radu: Un autobuz electric, oferit gratuit de Minsk, va fi testat pe străzile Capitalei

Minsk va oferi gratuit Chişinăului un autobuz electric pentru a fi testat pe străzile Capitalei. Despre acest lucru a anunţat primarul general interimar Silvia Radu în cadrul şedinţei săptămânale a serviciilor Primăriei.



Potrivit lui Radu, dacă acest test va fi cu succes, în viitor pe străzile Capitalei ar putea circula autobuze electrice.



"Săptămâna trecută am participat în cadrul delegaţiei oficiale în şedinţele de lucru care au avut loc împreună cu domnul Lukaşenko, preşedintele Belarusului. În cadrul aceste întâlniri am convenit ca luna viitoare, partea belarusă să ne transmită gratuit în uz timp de o lună un autobuz electric, dar şi aparatajul de încărcare a acestui autobuz, pentru a-l testa la Chişinău. Să vedem dacă alegem să achiziţionăm astfel de mijloace pe viitor şi dacă acest test va fi cu succes, vom purcede la negocierile viitoare", a declarat primarul general interimar, Silvia Radu.



La începutul lunii aprilie Silvia Radu s-a întâlnit cu directorul companiei de producere a autobuzelor din Belarus, Vladimir Koroli. Cei doi au fiscutat despre posibilitatea deschiderii unei linii de asamblare în Chişinău, ce va permite modernizarea parcului de autobuze electrice din Capitală cu vehicule moderne şi ecologice.



Mai mult, acest proiect va permite ţării noastre să exporte autobuze electrice spre Uniunea Europeană.



Silvia Radu şi Vladimir Koroli au discutat şi despre modernizarea parcului de troleibuze din Chişinău. În acest an, vor fi asamblate 20 de unităţi de transport electric, cinci dintre care vor fi dotate cu sisteme de aer condiţionat şi de propulsare autonomă, adică vor circula fără fir.



În viitorul apropiat, aceste cinci troleibuze noi vor circula pe străzile Capitalei. Lucrările de asamblare sunt în toi, iar responsabilii de la Regia Transport Electric Chişinău dau asigurări că vehiculele vor fi gata până în data de unu mai. Itinerarul lor nu a fost stabilit deocamdată. Cert este că troleibuzele fără fir vor efectua curse din şi spre suburbii.



În prezent, pe străzile Capitalei circulă peste 300 de troleibuze, dintre care peste 200 sunt noi. Reprezentanţii Regiei Transport Electric susţin că, în următoarea perioadă, urmează să le schimbe şi pe cele vechi care au mai rămas.



PUBLIKA.MD aminteşte că anterior Silvia Radu a anunţat că Chişinăul va avea o strategie, care va îmbunătăţi situaţia transportului public. Potrivit unui anunţ făcut de primarul interimar, în curând va fi organizat un concurs, pentru a selecta compania care va elabora un plan concret de acţiuni. Schimbările urmează să fie făcute în perioada anilor 2018 - 2042.



Autorii proiectului urmează să prezinte propuneri concrete, cum ar fi rute de ocolire, îmbunătățirea transportului public, extinderea pistelor pentru bicicliști şi amenajarea noilor locuri pentru parcare.



Se va ţine cont atât de păstrarea patrimoniului naţional, cât şi de necesităţile tuturor participanţilor la trafic.