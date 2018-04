Soluții pentru cicatrizarea rănilor

Te-ai ars când ai scos friptura din cuptor, te-ai tăiat la deget, sau poate... ai căzut cu bicicleta? Ah, un pansament și trece – ți se spune de fiecare dată. Dar, fie că te-ai tăiat sau ai suferit o arsură, trebuie să ai grijă ca rana să vindece și să se cicatrizeze rapid.



Gălbenelele accelerează vindecarea

Sub formă de băi, cataplasme sau tinctură, florile de gălbenele se folosesc ca pansament pentru rănile care se vindecă greu, ulcerații, plăgi, hemoroizi, arsuri, degerături, acnee, herpes. Datorită uleiului volatil pe care îl conţine, planta are rol antiinflamator, cicatrizant, antibacterian şi antifungic. Tinctura de gălbenele se pune pe un pansament steril, care se aplică pe rană. Se obține prin macerarea a 20 g flori în 100 ml alcool de 70⁰, timp de 8 zile. Se păstrează într-un recipient închis la culoare, în loc răcoros.



Sunătoarea, efect antibacterian

Băile și cataplasmele cu sunătoare au proprietatea de a calma durerile și de a cicatriza rănile. Cataplasma se prepară din 3-4 linguri de pulbere de sunătoare la o lingură de apă, apoi se aplică pe un tifon steril, care se ține pe locul afectat.



Muşeţelul potolește arsurile

Muşeţelul are efect calmant, dezinfectant şi antiinflamator. Se administrează sub formă de comprese şi spălături, în erupţii cutanate care provoacă mâncărimi, precum şi în diverse dermatoze. În arsuri, mușețelul se poate folosi sub formă de ulei care se prepară din 10 g flori uscate la o lingură de alcool. După o macerare de câteva ore, se adaugă 100 ml ulei de floarea-soarelui și se încălzește până ce alcoolul se evaporă. Se strecoară și se stoarce. Uleiul obținut se păstrează la rece.



Rozmarinul ajută regenerarea

Rozmarinul este un condiment cu proprietăţi curative și regenerative asupra pielii. Folosită în uz extern, planta ajută la vindecarea rănilor și este utilă în tratarea psoriazisului, a dermatitelor și a eczemelor. Tinctura de rozmarin are o puternică acţiune dezinfectantă, tonică şi astringentă. Se prepară din 20 g de frunze mărunțite și uscate care se pun la macerat în 100 ml alcool de 70⁰. Se lasă 10 zile. Se strecoară și se ține la rece, alte 5 zile. Tinctura se aplică pe rană, până la vindecare.



Rostopasca tratează rănile ușoare

În uz extern, planta se folosește pentru tratarea rapidă și eficientă a rănilor ușoare. Se unge locul afectat cu zeama din tulpina de rostopască.



Sucul de aloe, cicatrizantul natural

Aloe vera hrăneşte şi hidratează pielea, fiind bogată în vitamine A, B1, B2, B6, oligoelemente şi aminoacizi. Se poate folosi şi în cazul înţepăturilor de insecte. Sucul de aloe protejează împotriva bacteriilor și potoleşte senzaţia de mâncărime de la nivelul pielii. De asemenea, vindecă arsurile și leziunile superficiale. Se taie o frunză proaspătă de aloe și se stoarce sucul pe locul afectat.