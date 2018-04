4 alimente care previn căderea părului

Dacă te confrunţi cu o cădere masivă a părului, e posibil să îţi lipsească din organism anumite minerale şi substanţe nutritive. Pe lângă factorii genetici, alimentaţia haotică şi stilul de viaţă dezorganizat îţi pot afecta podoaba capilară. Dacă tratamentele stimulării creşterii părului nu îşi mai fac efectul, ai putea încerca o parte din alimentele care previn căderea părului.



Ouăle, sursă de proteine

Firele de păr sunt alcătuite în mare parte din proteine, prin urmare este foarte important să te asiguri de aportul corespunzător de proteine în fiecare zi. Pe lângă carne, nu uita să mănânci 2-3 ouă săptămânal, care să ajute la creşterea sănătoasă a părului. Poţi face şi o mască cu gălbenuş de ou, ulei de măsline şi lămâie dacă te confrunţi cu căderea excesivă a părului.



Legume închise la culoare, sursă de fier

Pe lângă proteine, fierul reprezintă un mineral esenţial în dezvoltarea armonioasă a podoabei capilare. E bine să ştii că deficienţa de fier este responsabilă de căderea părului. Când organismul are lipsă de fier, oxigenul şi substanţele nutritive nu se transportă în mod corespunzător la rădăcinile şi foliculii părului. Încearcă să mănânci cât mai multe legume închise la culoare precum spanac, urzici şi sparanghel, care să îţi asigure aportul necesar de fier.



Citricele, sursă de vitamina C

Pentru ca organismul să poată absorbi fierul, e nevoie de un aport de vitamina C. Nutriţioniştii recomandă consumul zilnic de citrice, deoarece vitamina C este responsabilă pentru producerea de colagen care întăreşte capilarele.



Peştele, sursă de acizi graşi Omega-3

Un aport zilnic de acizi graşi Omega-3 asigură hrănirea părului, lăsându-l moale şi mătăsos. Grăsimile sănătoase se găsesc în sardine, somon, dar şi în avocado. De asemenea, mai poţi mânca migdale şi nuci, o gustare bogată în magneziu şi acizi graşi Omega-3. Pentru a observa un progres, urmează o cură cu aceste alimente minimum o lună.