Ce spun astrele azi, 21 aprilie

Berbec

Aveti mari sanse de a obtine succese in actiunile pe care le veti intreprinde astazi, insa nu in mod gratuit. In unele cazuri, implicarea in chestiunea de rezolvat poate sa va solicite importante rezerve de energie, ba chiar poate sa va streseze de-a binelea. In acest caz, incercati sa mai luati si cate o pauza din cand in cand, pentru a va reface fortele si a va putea destinde putin. Noroc ca pe plan personal se anunta calm si intelegere, altfel v-ar fi fost extrem de greu sa treceti peste o zi atat de solicitanta. Priviti in jur si veti vedea ca aveti foarte multe lucruri noi de invatat! Astazi este o zi in care trebuie sa zambiti mai mult, sa lasati la o parte frica de necunoscut si sa cultivate, in mod exceptional, bucuria de a trai.



Taur

Veti fi asaltati de sentimente contradictorii la adresa unui cunoscut, dar sunteti la fel de impenetrabili ca de obicei. Aflati tot felul de lucruri legate de acea persoana, pe care totusi, o cunoasteti de ceva vreme. Dar vestile parca sunt despre altcineva, nu despre cel pe care il stiati. Vi se cam zdruncina increderea in propria judecata de a evalua oamenii asa cum trebuie. Insa, daca nu este necesar sa pastrati relatii foarte stranse cu acea persoana, nu va bateti capul prea mult. Oricine se poate insela! Probabil, veti dori sa va satisfaceti o serie de extravagante care va vor costa destul de scump. Asemenea cereri vor veni si din partea partenerului, caruia veti fi la fel de dispusi sa-i satisfaceti capriciile, in ciuda firii voastre ponderate, de obicei. Este periculos; incercati sa fiti la fel de prudenti ca de obicei, astfel incat sa nu va dezechilibrati din punct de vedere financiar.



Gemeni

Daca va veti mobiliza ca sa rezolvati rapid sarcinile pe care le aveti de indeplinit pentru ziua de astazi, atunci veti avea destul timp si pentru voi insiva. Si va doriti foarte mult sa iesiti cu prietenii in seara aceasta, faceti planuri, anuntati lumea. Va doriti sa fie o seara frumoasa, mai ales daca de mai multe vreme nu ati mai avut ocazia sa iesiti astfel. Astazi este o zi a solutiilor neasteptate. Daca veti reusi sa gasiti solutiile potrivite la problemele cu care va confruntati, asta va va aduce, in mod clar, linistea de care aveati atata nevoie. Ati fost destul de tulburati in ultima perioada, asa ca putin calm poate fi exact ce va trebuie ca sa va refaceti fortele si sa va reveniti la normal. Situatia se normalizeaza si in relatiile cu cei dragi, relatii care au avut partea lor de tensiune in ultimele zile. Insa, totul e bine cand se termina cu bine, nu ?



Rac

Haosul poate pune usor stapanire pe viata voastra in acesta zi; se poateca viata voastra sa fie, realmente, data peste cap. Va va fi greu sa luati decizii, mai ales daca este vorba de unele cu impact hotarator. Aceasta stare de lucruri se va reflecta in dispozitia voastra, in starea voastra de spirit. Veti fi pusi pe cearta si-i veti agasa teribil pe cei din jur. Ba chiar se poate sa ajungeti la discutii destul de neplacute cu unele persoane de la birou sau chiar cu unul dintre membrii familiei, situatie in care veti spune si vi se vor spune vorbe destul de incomode. Mai bine evitati sa ajungeti in astfel de situatii. Este important sa raspundeti prompt solicitarilor de a rezolva chestiuni domestice mai vechi, pe care lea-ti tot evitat; nu mai trageti de timp, ci terminati cu acestea, o data pentru totdeauna. Faceti ceea ce trebuie, pentru ca lucrurile sa nu degenereze si sa apara tensiuni in familie.



Leu

Se pare ca alegerile pe care le-ati facut in ultimele zile au fost dintre cele bune. Deja incep sa se contureze rezultatele, asa ca nu aveti de ce sa va opriti din drum. Aveti grija sa nu deveniti delasatori, insa, la un moment dat, fiindca s-ar putea ca tot ceea ce ati construit sa se si darame, iar succesul asteptat sa nu mai apara sau sa fie alterat. De asemenea, acordati credit si celor care va sprijina in demersurile voastre. Daca veti actiona cu egoism, va trebui sa va asumati sa primiti in schimb acelasi tratament. In plan profesional, s-ar putea sa fiti nevoiti sa va confruntati cu o situatie destul de serioasa, care sa va puna din plin la incercare capacitatile si cunostintele pe care le aveti in domeniul in care activati. Nu va speriati asa usor de provocari, asa ca lucrurile vor fi cat se poate de normale pentru voi.



Fecioara

Nu sunteti intr-o dispozitie prea fericita astazi si tindeti sa-i influentati si pe ceilalti in acest sens. Cam ignorati sentimentele celor din jur, concentrati fiind pe propriile sentimente, si s-ar putea ca, odata starea depasita, sa observati ca nu mai este nimeni prin preajma. Ar fi intr-adevar dureros, asa incat incercati sa-i luati in seama si pe ceilalti, mai ales daca este vorba de membrii familiei sau de alte persoane apropiate. Este posibil sa apara si ceva probleme de sanatate in familie. Aceasta situatie s-ar putea sa va sperie si sa va preocupe la modul extrem de serios si in zilele urmatoare. Nu veti fi capabili sa separati gandurile personale pentru a le face loc si celor profesionale, ceea ce se se va repercuta, in mod clar, si asupra activitatii voastre. Amintiti-va ca gandurile bune atrag energiile pozitive.



Balanta

Daca ajungeti la discutii in contradictoriu cu partenerul sau cu altcineva apropiat, incercati sa va mentineti calmul si sa nu actionati cu impulsivitate. Exista riscuri mari ca situatia sa degenereze si sa cauzeze probleme in zilele urmatoare. Putin tact si diplomatie pot face diferenta intre o cearta minora si o criza majora. In plan profesional, aveti, de asemenea, nevoie de foarte multa rabdare, pentru a descurca itele cam incurcate ale problemelor supuse astazi solutionarii; in chestiunile pe care nu le stapaniti foarte bine, ar fi bine sa cereti sfatul profesionistilor in domeniu. Nu incercati sa va disculpati, invinovatindu-i pe altii. Nu este o atitudine prea inteleapta. Faceti bine si asumati-va greselile pe care le-ati comis. Asta va va ajuta sa va si corectati la timp si sa nu mai repetati in permanenta aceleasi gafe stupide.



Scorpion

Binenteles ca veti continua sa vedeti totul in roz, dupa ce lucrurile au inceput sa se aranjeze atat de bine. Totusi, nu va relaxati cu totul! Nici nu stiti de unde poate sa apara acel ceva neprevazut care sa strice atmosfera. Exista insa sanse mari in plan personal, sa aveti parte de evenimente placute, care sa va dea puterea sa ramaneti in continuare la fel de optimisti si increzatori in viitor. Surprizele din aceasta directie va vor face placere si vor fi binevenite; aveti grija sa rasplatiti pe cei ce le-au pus la cale cu aprecieri pozitive. Nu va lasati prada melancoliei care ar putea pune stapanire pe dvs. Luati o pauza, limpeziti-va mintea, cautati solutii care sa va avantajeze, mai apoi. Perspectivele pot fi mult mai clare, daca priviti totul cu mai multa detasare.



Sagetator

Ati intrat intr-o faza extrem de creativa, care va permite sa puneti la punct planuri incitante, atat pe plan profesional, cat mai ales, pe plan personal. Aveti sansa sa obtineti beneficii importante, nu doar financiare, ci si relationale. Evitati sa va comportati iresponsabil, asa cum faceti, de obicei, in momentele de labilitate emotionala. Gasiti o modalitate de a va calma si de a va concentra pe propriile interese. Discutiile fara sfarsit, care clar nu duc spre nici o finalitate, trebuie evitate, indiferent de interlocutor; pe langa faptul ca va mananca timp pretios, au si potential inflamabil foarte mare. Ar fi foarte prost daca, incercand sa aratati ce puteti, v-ati trezi in mijlcul unei situatii delicate, care, poate fi foarte usor evitata.



Capricorn

Uneori responsabilitatile ajung sa va copleseasca, asa cum se poate intampla astazi. Si asta datorita faptului ca ati cam amanat multe dintre chestiunile ce nu pareau atat de urgente si care, intre timp, au devenit astfel. Asa ca nu puteti invinui pe nimeni pentru aceasta situatie si trebuie sa va mobilizati pentru a o rezolva cumva. E bine ca nu sunteti presati de chestiuni financiare, care ar fi putut spori tensiunea asupra voastra. A doua parte a zilei va va aduce ceva mai multa liniste; trebuie sa profitati pentru a va reface fortele pierdute, dar si pentru a pune la punct strategii de actiune pentru a doua zi.



Varsator

Astazi reusiti sa socializati excelent, aveti posibilitatea de a va face noi conostinte, chiar prieteni. Este un lucru extrem de benefic, mai ales ca sunteti obisnuiti sa fiti in centrul atentiei, sa evoluati in mijlocul cercurilor sociale. Una dintre vechile relatii s-ar putea, insa, sa se deterioreze si, din pacate, nu doar din vina celeilalte parti. Unele reactii venite din partea voastra, mai putin controlate si gandite, ar putea fi cauza acestei rupturi; aveti grija, mai ales daca este o persoana care va poate fi de ajutor sau cineva apropiat, ar trebui sa va ganditi mai bine inainte de a actiona. Contextul astral indica faptul ca veti avea o zi reusita, in general, deoarece va simtiti in forma si sunteti firi eficiente si capabile. Este bine sa va dati toata silinta, deoarece este posibil sa apara oportunitati pe care nici nu vi le-ati fi putut imagina.



Pesti

Sunteti amentintati de un mix de emotii care numai bine nu va fac. Si-asa sunteti predispusi la o oarecare labilitate emotionala, incat acest amestec de sentimente pozitive si negative ar putea degenera intr-o adevarata furtuna emotionala. Daca aveti noroc, va aparea cineva care stie cum sa va faca sa va linistiti. Nu va aventurati sa luati decizii importante zilele acestea. Nu beneficiati de calmul necesar pentru a gasi solutiile potrivite pentru probleme complexe. Pe plan profesional, este posibil ca vreunul dintre sefi sa va fi pus sub observatie, pentru a va evalua competitivitatea. Inca nu stiti daca este un lucru bun sau mai putin bun si asta va poate da o stare de agitatie. Daca va dati toata silinta ca lucrurile sa fie facute cum trebuie, n-ar trebui sa apara nici o problema.