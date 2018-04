La 17 aprilie, la Bălți, la biroul local al Partidului Politic ȘOR, a avut loc prezentarea candidatului la funcția de primar al municipiului Bălți din partea acestei formațiuni politice. Este vorba de actualul șef al fracțiunii "Pentru Orhei" din Consiliul municipal Orhei, Pavel Verejan.



Prezentând candidatul, liderul formațiunii politice, Ilan Șor, a menționat că persoana nominalizată este cea mai potrivită pentru postul de primar al municipiului Bălți, având în vedere caracteristicile sale profesionale și personale.



Vorbind despre situația din oraș, dar și despre candidat, Ilan ȘOR a declarat: „Este timpul să punem capăt acestui război fără sens a cărui victimă este e însuși orașul. În timp de pace nu e nevoie de comandanți de lupte, oratori pentru mitinguri, ci de profesioniști liniștiți, care cunosc cum funcționează economia urbană, cum se distribuie corect bugetul, cum se stabilesc prioritățile în soluționarea celor mai presante problemele de infrastructură și sociale ale orașului. Anume un astfel de candidat este desemnat de Partidul ȘOR pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Pavel Verejan este omul fără de care succesele noastre în transformările din Orhei ar fi fost imposibile. Este un profesionist competent, un manager de succes. Nu mai puțin important este faptul că Pavel Verejan s-a născut și a copilărit aici, în nordul Moldovei. Este o persoană de încredere, este perseverent, dar moale și gata să meargă la compromis, atunci când este nevoie. Sunt sigur că el va fi reuși să găsească numitor comun și cu locuitorii orașului, și cu diverse grupuri de influență și cercuri politice din Bălți, și - ceea ce este important pentru dezvoltarea orașului - cu autoritățile centrale "



La rândul său, candidatul din partea Partidului ȘOR și-a prezentat propria viziune asupra măsurilor necesare pentru îmbunătățirea situației din Bălți.



”Noi ținem minte cum era municipiul Bălți pe timpuri, acum 25-30 de ani. Curată, organizată, verde și confortabilă – așa era capitala nordică a țării. Așa ar trebui să devină din nou! Vom aplica experiența noastră din Orhei, practicile care s-au dovedit a fi eficiente la Orhei. Mandatul primarului ales este limitat la 1 an. Prin urmare, promit doar ceea ce voi putea realiza garantat în decurs de un an", a declarat Pavel Verejan.



Candidatul a enumerat și a comentat principalele măsuri pe care intenționează să le întreprindă:



Curățenie și ordine pe străzi și în curți, problema deșeurilor.

Repararea drumurilor și trotuarelor, iluminatul stradal modern.

Farmacii și magazinele sociale, reducerea cu 50% a facturilor pentru apă și încălzire pentru pensionari.

Capital matern și alimentație de calitate la nivel centralizat pentru grădinițe și școli

Locuințe sociale pentru angajații de stat și familiile tinere.

Investiții, disciplină financiară și venituri bugetare suplimentare.

Creșterea responsabilității sociale a oamenilor de afaceri și a cetățenilor înstăriți.



"Odată cu venirea echipei noastre la conducerea orașului, Bălțiul nu va mai fi un măr de discordie și un ostatic al războaielor politice. Este timpul să rezolvăm problemele reale ale orașului și ale orășenilor, este timpul să dăm Capitalei de Nord un nou suflu!"- a concluzionat Pavel Verejan.



În cele din urmă, Ilan Șor a anunțat că își asumă responsabilitate personală pentru activitatea și pentru



realizarea promisiunilor candidatului său: „Cel mai important lucru: pentru fiecare angajament asumat de Pavel Verejan în fața bălțenilor, răspunde toată echipa noastră de partid și eu personal.“



Alegerile anticipate ale primarului municipiului Bălți se vor desfășura concomitent cu alegerile din Chișinău și o serie de alte localități din țară, la data de 20 mai a acestui an. Până la acest moment, Partidul ȘOR și-a nominalizat candidații pentru alegerile din Chișinău și Bălți.