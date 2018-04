Un deţinut a aflat că are talentul de a picta abia când a ajuns după gratii

Şi-a descoperit talentul după gratii. Este vorba despre deţinutul Victor Scutelnic, care îşi ispăşeşte pedeapsa la penitenciarul de tip închis nr. 6 din Soroca. Pasiunea pentru pictură a descoperit-o întâmplător. A luat pensula în mână şi a schiţat ceva pe hârtie. Astfel, de atunci pictura îi alină durerea şi tristeţea că se află departe de casă şi familie, relatează Mesager.



Victor Scutelnic spune că până a ajunge în închisoare nu a mai ţinut pensula în mână. „Pictez peisaje, își reușește. Câte tablouri am nici nu mai ştiu, am întrerupt numărătoarea pe la 50, 60. Tare multe sunt prin zona locativă”, a spus bărbatul.



Toate tablourile îi sunt dragi, dar o dragoste aparte îi inspiră o pictura care o reprezintă pe fiica sa. „Aceasta este fiica mea. Este printre primele portrete realizate de mine. Am lucrat cam mult la el, undeva două luni”, a mărturisit deținutul.



A transmis unele tehnici şi altor deţinuţi, cu mai puţină experienţă. Iar împreuna cu prietenul său au transformat o sală de clasă într-un adevărat atelier de pictură.



„El realizează lucrări foarte frumoase şi m-a învăţat și pe mine să desenez, eu nu ştiam deloc să pictez, dar am fost ghidat de Victor şi acum pictăm împreună. Mie îmi place să desenez portrete cu oameni, iar Victor se inspiră din natură”, a afirmat deținutul Alexandru Gaiciuc.



Administraţia penitenciarului salută iniţiativa lui Victor de a desena tablouri şi chiar îşi propune să-i organizeze o expoziţie.



„Sperăm pe viitor să organizăm o expoziţie a lucrărilor realizate de către deţinuţii noştri. Ne străduim mereu să atragem deţinuţii în diferite activităţi, pentru ale uşura timpul de detenţie”, a declarat șeful penitenciarului nr. 6 din Soroca, Dorin Marcu.



În viitorul apropiat Victor Scutelnic îşi va ispăși pedeapsa, după ce a petrecut între pereții închisorii aproape opt ani. Însă, odată ajuns la libertate, are planuri mari de a-şi continua activitatea de pictor.