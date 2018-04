Expert, despre integritatea lui Andrei Năstase: ”Din veniturile sale pe zero, împarte egal milioane de lei între mamă și soacră”

Integritatea liderului Platformei „Demnitate și Adevăr”, Andrei Năstase, este pusă la îndoială, mai ales că în declarația sa pe venit, prezentată Consiliului electoral de circumscripție Chișinău, arată că nu a avut venituri în anul 2017.



„Mass-media face mișto pe seama faptului că Andrei Năstase a declarat zero venituri. Susține că nu a câștigat niciun ban de-a lungul anului 2017. Toți se miră cum supraviețuiește el în casele lui de milioane din Chișinău și din Germania, cum a reușit să cumpere fără bani o sumedenie de loturi de pământ, cum, fiind pe zero venituri, își întreține partidul și cum își hrănește aplaudacii. Dacă nu câștigă niciun leu, ori e șomer, ori e trântor. Pentru că dacă lucrează undeva, la partid, de exemplu, trebuie să fie remunerat în conformitate cu legislația în vigoare”, a scris analistul Petru Bogatul despre candidatul PDA și PAS la funcția de primar general al capitalei.



În același context, analistul politic nu-și explică cum supraviețuiește Năstase și cum reușește să întrețină un partid. „Iar dacă PDA funcționează doar în bază de voluntariat sau dinduhul sfânt, să ni se spună și nouă. Mai cu seamă că întrebările jurnaliștilor despre veniturile sale par să îl destabilizeze tare pe Andrei Năstase. Liderul Platformei DA, din veniturile sale pe zero, împarte egal milioane de lei între mamă și soacră. Iar asta, neîndoielnic, e o performanță de invidiat până și pentru marele combinator Ostap Bender care, precum se știe, și-a încheiat fatalmente cariera de escroc în momentul în care încerca să treacă Nistrul, împărțind grănicerilor lingourile de aur, pentru a ajunge astfel din comunismul sovietic în paradisul capitalist românesc”.



Bogatul spune că în epoca modernă cunoaște un singur personaj cu zero venituri, care nu ducea lipsă de nimic – Iosif Stalin. „Fiica dictatorului , Svetlana Allilueva, își amintește că odată i-a cerut niște bani, iar tatăl ei, puțin pierdut cu firea, a scos din sertar un mare teanc de ruble și a întrebat-o dacă asta este suficient. Năstase, spre deosebire de Stalin, cunoaște, desigur, prețul banilor cel puțin de pe vremea când era procuror, iar apoi avocatul lui Victor Țopa. Acum are de toate, în afară de venituri care, după cum știți deja, sunt pe zero. Nu are însă de ce să-și facă griji. De bani au nevoie, spun americanii, doar cei care nu-i au”, a mai adăugat analistul politic, în emisiunea „Cronica”.