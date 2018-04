VIDEO/Silvia Radu, despre covorul de flori din scuarul Catedralei: „Ar fi bine să avem așa o frumoasă tradiție, ca să unim locuitorii Chișinăului în jurul acestui eveniment”

Covorul de flori instalat de către autoritățile municipale în scuarul Catedralei este încă o inițiativa a primarului interimar Silvia Radu, care își dorește să îmbunătățească aspectul estetic al capitalei. Despre aceasta a relatat Radu într-un interviu pentru agenția Moldpres. Primarul interimar a precizat ca banii pentru flori au fost prevăzuți în bugetul municipal, dar este prima dată când sunt folosiți pentru ceva vizibil. Silvia Radu își dorește ca, pe viitor, în Chișinău să fie organizat și u festival al florilor, care să atragă turiștii în capitală.



„Avem un covor în scuarul Catedralei. Am hotărât în acest an locuitorii Chișinăului să se bucure. Ultimii ani nu am văzut flori în Chișinău. Am hotărât să facem un covor, este schița unui covor vechi basarabean din 200 de mii de flori. A costat 1 milion 800 de mii de lei, au fost alocați doar bani pentru flori. Ne-am propus să lansăm și ideea unui festival al florilor. Ar fi bine să avem așa o frumoasă tradiție, ca să unim locuitorii Chișinăului în jurul acestui eveniment. Și turiștii să se bucure de florile de primăvară”, a declarat Silvia Radu.



Covorul de flori din fața Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului” va putea fi admirat până marțea viitoare, 17 aprilie 2018, după care plantele vor fi replantate în parcurile și scuarurile din oraș.



