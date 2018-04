Ce spun astrele azi, 13 aprilie

Berbec

Energiile creatoare isi fac simtita prezenta si va ajuta sa faceti o serie de planuri care, la prima vedere, ar parea fanteziste, insa nu este asa. Lucrurile s-ar putea intoarce in asa fel incat realizarea lor sa devina chiar banala. Orice va doriti sa demarati presupune cativa primi pasi. Documentati-va in privinta acestora, cu multa atentie, daca doriti ca intreprinderile pe care vi le planificati sa se soldeze cu succes. Mai ales in familie, este bine sa faceti planuri cat mai bine puse la punct, implicand pe toti cei vizati. Petreceti timp de calitate cu persoanele dragi, astfel incat sa contribuiti, prin aceasta la consolidarea relatiei dintre voi.



Taur

Daca luati totul in usor, s-ar putea sa va faceti siguri rost de probleme si mai acute. Pregatiti-va sa va implicati in ceva maret. Chiar daca nu sunteti convinsi de la inceput ca lucrurile vor merge asa cum trebuie, daca actionati corect si in armonie cu celelalte persoane antrenate in acest demers, rezultatele ar putea fi absolut spectaculoase. Clarificati-va prioritatile, implicati apropiatii in proiectele care ii privesc, sfatuiti-va cu ei si acceptati din ideile lor, pentru ca totul sa iasa asa cum trebuie. Astazi trebuie sa va pastrati creativitatea si sa o puneti la incercare. Ganditi pozitiv si veti avea succes pe care il asteptati.



Gemeni

Nu va trebuie acum opinii care sa va incurce mai mult! Daca simtiti nevoia sa faceti ceva schimbari in privinta propriei persoane sau a locului in care traiti, perioada de final a zilei este foarte propice acestui lucru. Puteti sa va schimbati coafura, sa va cumparati ceva nou si diferit de imbracat, chiar sa modificati ceva in privinta casei in care locuiti, daca aveti bugetul necesar. Mai ales daca ati experimentat o perioada ceva mai dificila in familie, un astfel de gest ar avea un impact pozitiv mult crescut. Daca sunteti pe o pozitie de conducere, aveti grija sa luati decizii intelepte, bazandu-va mai mult pe ratiune si mai putin pe suflet. S-ar putea ca temperamentul capricios sa va joace feste uneori, asa ca incercati sa va controlati si sa va canalizati energiile spre lucruri utile.



Rac

Asteptarea poate fi extrem de frustranta in unele momente, insa s-ar putea sa fie nevoie sa fiti rabdatori si sa incercati chiar sa anticipati anumite aspecte, pentru a va pregati astfel sa luati deciziile cele mai potrivite. Daca toata ziua ati fost solicitati la maximum si va simtiti obositi, nu ezitati sa luati o pauza de relaxare si sa va refaceti fortele. Ba chiar puteti sa va satisfaceti mici capricii, binenteles in limitele premise de buget. Incercati sa nu va puneti prea mult la incercare emotiile pe parcursul acestei zile. Fiti atenti, mai ales, la subiectele referitoare la temerile care va incearca sau la cele care va trezesc amintiri dureroase. Cel mai bine este sa evitati astfel de amintiri si sa lasati trecutul si alte asemenea deoparte. Concentrati-va pe prezent si pe ceea ce puteti face acum si pe viitor, pentru ca lucrurile sa mearga bine.



Leu

Beneficiati de mult sprijin din partea apropiatilor, asa incat se poate spune ca sunteti o persoana fericita. De mult nu ati mai avut o perioada atat de favorabila, care sa va permita sa realizati atat de multe. Numai sa stiti voi sa fructificati aceste imprejurari! Verificati-va cu mai multa atentie bugetele si nu va lasati atrasi de mirajul unor achizitii avantajoase ca pret, insa cu utilitate extrem de limitata. Promotii sunt mereu prin magazine, dar asta nu inseamna ca trebuie sa cumparam oricum si orice, nu? Cineva apropiat ar putea sa va solicite atentia ceva mai mult ca de obicei. Incercati sa va faceti timp, caci riscati altfel sa indepartati acea persoana si nu va doriti asta. Mai ales daca inisista, inseamna ca este vorba despre ceva care realmente conteaza. Pregatiti-va sufleteste sa dati sfaturi intelepte! Aveti grija si de sanatatea voastra si a familiei in aceasta zi!



Fecioara

Distrati-va si ganditi-va ca se trece mai usor peste anumite situatii cu zambetul pe buze decat cu incruntare. Orice obstacol poate fi depasit, in nici un caz nu este sfarsitul lumii! Solutii se gasesc, numai sa se vrea acest lucru! Totusi, chiar daca se intampla sa mai si gresiti, luati totul ca pe o experienta din care aveti de invatat. In nici un caz nu va blocati pe situatia esuata, pentru ca asa nu veti mai reusi sa mergeti inainte. Se poate sa aveti parte de multa adrenalina. Poate salvati pe cineva dintr-o situatie dificila si asta va da o satisfactie deosebita si va creste la maximum stima de sine. Binenteles ca din orice experienta noua se poate invata ceva folositor si nu ezitati sa trageti invatamintele de rigoare pe care le subliniati in fata celui sau celor implicati. Veti fi apreciati si inconjurati de respect si intelegere din partea celor din jur. Sunteti pe calea cea buna, deci tineti-o tot asa!



Balanta

Puteti fi luati de val foarte usor, cautand sa va puneti dorintele in practica; doar ca aceste dorinte trebuie sa fie cat mai realiste, deoarece fanteziile sunt greu de realizat, iar riscul de dezamagire este foarte crescut. Si nu va fi ca si cum nu ati observat ce s-a petrecut; o eventuala dezamagire va poate marca destul de puternic pentru perioada urmatoare. La munca, este nevoie de planificare riguroasa, altfel nu veti reusi sa faceti nimic concret, din ceea ce ar trebui sa faceti. Este nevoie, de asemenea, sa constientizati ca exista o mare diferenta intre ceea ce trebuie sa faceti si ceea ce vreti sa faceti. In cuplu, discutiile contradictorii nu vor lipsi, insa putina moderatie din partea tuturor poate fi de mare ajutor in solutionarea pasnica a acestui tip de probleme.



Scorpion

Este foarte posibil sa fie o zi pe care sa o dedicati prietenilor apropiati. Poate cel mai bun prieten are nevoie de un sfat sau pur si simplu de cineva cu care sa stea de vorba. Este recomandabil sa va faceti timp pentru asta, pentru ca, asa cum voi aveti nevoie sa va simtiti apreciati, tot astfel si ceilalti simt aceasta nevoie. Sau poate veti intalni un prieten vechi si veti avea multe sa va spuneti, asa ca timpul va trece repede. Daca se poate, permiteti-va un rasfat alaturi de familie, alaturi de cei dragi. Cu siguranta nimeni nu va refuza o invitatie la o iesire in natura, poate chiar intr-o excursie in afara orasului. Poate fi un prilej important de a strange legaturile de familie, de a va relaxa si de a va reface, atat fizic, cat si psihic. Nu trebuie sa va epuizati muncind, este mereu nevoie de putina pauza care sa permita organismului sa-si refaca rezervele de energie. Mai mult decat atat, astfel puteti evita epuizarea si imbolnavirile.



Sagetator

In relatia de cuplu este nevoie de putin efort pentru a o consolida si chiar revigora. Poate ca ati avut parte de ceva mai multa monotonie in ultima perioada si simtiti nevoia sa schimbati ceva, binenteles in bine. Din nou, nu ezitati sa actionati in aceasta directie. Nu lasati lucrurile sa treneze prea mult, sansele de reusita se reduc exponential. In plan profesional, ati putea primi ajutor din partea cuiva la care nici nu va asteptati si care va va da speranta ca totul va fi bine. Exista si o oarecare posibilitate sa fiti nevoiti sa participati la un eveniment sau o intrunire la care ati prefera sa lipsiti, insa nu puteti. Incercati sa faceti din oricare dintre aceste situatii ceva placut si folositor!



Capricorn

Dupa-amiaza va fi perioada cea mai propice pentru a obtine rezultatele pe care vi le doriti. Nu este nevoie sa va cheltuiti energiile in zadar, de la primele ore ale diminetii. Chiar daca este spre finele zilei, veti avea energia necesara pentru a va concentra asupra acestora. Pot sa apara si oportunitati nesperate, care pot sa va imbunatateasca semnificativ situatia financiara. Trebuie, insa, sa fiti pe faza si sa le prindeti din zbor. Cineva dintre apropiati ar putea avea nevoie de sprijinul vostru neconditionat. Acordati-i ajutor, caci acest lucru va poate face sa va simtiti mai bine. Nu ar fi rau sa mai luati si o pauza, avand in vedere ca ritmul de lucru de pe parcursul zilei se poate sa fi fost foarte intens. Bucurati-va de cateva momente de liniste si relaxare, alaturi de cei dragi. O astfel de schimbare este oricand binevenita!



Varsator

La serviciu, incercati sa stati cat mai departe de complicatii. Nu faceti miscari riscante, care sa va puna in situatii ambigue. Nu aveti decat de pierdut, daca nu analizati cu atentie consecintele deciziilor pe care le veti lua. Puneti-va creativitatea la contributie si veti reusi sa realizati multe lucruri benefice pentru voi. In domeniul financiar, este posibil ca anumite actiuni mai vechi sa-si arate rezultatul si sa va aduca o serie de castiguri, unele neasteptat de mari. Va doriti sa va distrati astazi si vi se pare ca a merge la cumparaturi este o alegere buna. O partida de shopping pare mereu in masura sa va creasca buna dispozitie. Aveti mare girja sa faceti apel la spiritul practic si incercati sa nu cheltuiti mai mult decat puteti duce. Doar atunci va veti putea mentine nealterata buna dispozitie mai mult timp si va veti putea bucura de achizitiile facute.



Pesti

Prioritizati lucrurile! Nu va aventurati sa rezolvati mai multe deodata, mai ales daca toate sunt dificile si cu miza mare. Mai bine pe rand si cu atentie, decat sa ajungeti, la un moment dat, la blocaj, pentru ca aveti prea multe lucruri la care sa va ganditi deodata. Familia va va oferi sprijinul de care aveti nevoie pentru a functiona bine, insa trebuie sa va aratati aprecierea pentru acest fapt si sa intoarceti favoarea atunci cand va fi nevoie. Chestiunile domestice devin astazi stringente, asa incat este neaparat nevoie sa va implicati. Copiii au nevoie de ajutor, fie pentru teme, fie pentru altfel de proiecte. Si partenerul are doleantele sale proprii. S-ar putea ca si din partea altor rude sa mai aveti cereri de suport, asa incat nu veti avea timp nici sa respirati, ceea ce, din pacate, va face sa va simtiti extrem de agitate astazi.