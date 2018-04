Culmea ipocriziei şi paradox moldovenesc: ani la rând să fraudezi opinia publică în cabinetele de propagandă ale lui Victor Țopa şi Vlad Filat, iar mai apoi să te joci de-a echidistanța şi imparțialitatea politică, îndemnându-i pe moldoveni să fie mai atenți cu ştirile răspândinte pe rețelele de socializare. Fac referință la doamna Elena Robu – jurnalist de meserie, dar o propagandistă la cheremul opoziției moldoveneşti, scrie Teodor Bucătari din Marea Britanie.



În editorialele sale, pline de aberații şi diaree lingvistice, umplute cu virgule şi apostrofuri amplasate haotic, fără un gram de echilibru politic, doamna Robu răspândeşte o propagandă veninoasă de a cenzura expresia liberă pe rețelele de socializare a cetățenilor care, în unele momente, nu acceptă tezele politice promovate de opoziția moldovenească. Fie că eşti cu noi, fie împotriva noastră.



Potrivit lui Teodor Bucătari, E. Robu se revoltă şi împrăştie acuzații false la adresa taberei politice de la guvernare c-ar fi creat o armată întreagă de mercenari informaționali specializați în arta de a fura gândurile oamenilor. Îmi pare rău, doamna Robu, însă d-voastră la capitolul investigații politice sunteți varză. Singurul lucru pe care puteți să-l efectuați este să scrieți în continuare articole naive şi false (articole pe care nici elevii de gimnaziu nu le-ar scrie) despre virginitatea politică a Maiei Sandu şi paranoia lui Andrei Năstase.



În schimb, când doamna Robu presupune existența unor anumite „fabrici de troli”, dânsa omite un lucru foarte important: prima fabrică de troli din Moldova a fost creată de Vlad Filat, iar cuibul principal de propaganadă al răufăcătorilor informațional din PLDM fiind chiar etajul 5 din clădirea guvernului.



Cei care s-au ocupat cu menajarea echipei de troli din PLDM au fost nimeni alții decât Andrian Gavriliță şi Dumitru Alaiba (ultimul fiind la moment şeful trolilor la Maia Sandu). Poate doamna Elena Robu are nevoie de un scântei pentru a-şi revigora memoria, pentru că la sigur şi-ar aminti şi despre documentele cu privire la „contabilitatea neagră” a PLDM-ului, în care lunar se contabilizau toate chetuielile financiare pentru articolele plătite şi noutățile pozitive din presă, care aveau drept scop lustruirea imaginii ex-premierului Vlad Filat. Doamna Robu nu vrea să-şi revigoreze memoria şi nu are nevoie de toate detaliile cutare, pentru că dumneaiei a făcut parte din echipa de propagandişti ai lui Filat, iar pe moment este o teroristă informațională în echipa Maiei Sandu şi are drept sarcină primordială măzgălirea opiniei publice cu băligar din străinătate.