5 tipuri de rutină care-ți aduc succes în viață

Da, am auzit poveștile unor oameni de succes de multe-multe ori. Mulți aveau ciudățeniile lor, dar toți aveau.... aveau... ei bine... hai s-o zicem odată: rutină! Rutina e bună. Știm, asta e o chestie foarte greu de acceptat pentru persoanele spontane, cu o fire mai artistică. Dar, credeți-ne pe cuvânt: rutina e chiar bună!



Există câteva chestii pe care oamenii de succes din întreaga lume le fac cu rigurozitate. Asta-i setează pentru o nouă zi plină de succes. (Ah, ce fals dar adevărat sună!)



Rutina nr 1 – Plimbă-te

Un businessman foarte-foarte ocupat, CEO la o mare companie, nu intrăm în detalii, obișnuiește să se decompreseze de gândurile și grijile zilei făcând plimbări luuuuungi noaptea. Fără telefon, fără tabletă. Vorba bancului, „ca un psihopat”. Dacă ești foarte ocupată sau ești foarte stresată ori ești foarte tracasată sau ești oricum numai zen nu, lasă-ți telefonul acasă și fă plimbări luuuuungi. Lungi. Încetul cu încetul, ai să vezi cum gândurile încep să ți se așeze și te ajută să te desprinzi de grijile zilei. Nu trebuie să fii un CEO foarte ocupat ca să faci asta. Plus că această plimbare, făcută riguros, în fiecare seară, te ajută să intri în starea de oboseală și să adormi mai repede.



Rutina nr. 2 – Fără electronice de niciun fel

Unii sunt atât de ocupați și muncesc atât de mult, încât nu-și dau seama că suferă de extenuare și pot să-și piardă cunoștința pe stradă. Ca să nu ajungi și tu la Urgențe, scoate-ți electronicele din dormitor. Literalmente scoate-le! Nici măcar telefonul nu ți-l lăsa. De trezit, optează pentru un ceas cu alarmă. E demonstrat științific că lumina ecranului telefonului păcălește creierul făcându-l să creadă că e zi.



Rutina nr 3 – O igienă a somnului e necesară

În afară de așternuturi curate și bla-bla, ai grijă să ai perne potrivite pentru tine. Prioritizează! Pune-te mai întâi pe tine și apoi tot restul. Jobul nu mai contează, grijile nu mai contează. Nu mai contează nimic. Camera să fie aerisită și nu foarte călduroasă, nici foarte rece. Dă-ți oră să te decompresezi înainte să adormi. Asta înseamnă nu televizor, nu telefon, nu tabletă, nu nimic. O carte bună da.



Rutina nr 4 – Oprește-te la mijlocul frazei

Ce vrem să spunem cu asta. Vrem să spunem că, uite, de exemplu, știai că rutina lui Obama de a doua zi începea, de fapt, din ziua anterioară? Da, pentru că avea un plan bine stabilit și știa cum o să-i decurgă fiecare moment din ziua care are să vină. N-ar fi rău să-ți programezi și tu ziua următoare din ziua anterioară. În cazul scriitorilor, faza cu opritul la mijlocul frazei chiar funcționează. Hemingway spunea: „oprește-te întotdeauna când ai cea mai bună frază și știi ce are să se întâmple. Asta o să-ți fie drojdia pentru a doua zi“. Vezi? Și vorbim de Hemingway! Scriitorul, artisul, spontanul!



Rutina nr 5 – Începe învățarea

Sperăm că știi că cel mai bine înveți când dormi! Ai citit, ai conspectat, ai subliniat, ai făcut, ai dres? Ei bine, stinge lumina! E timpul să înveți. Creierul tău își pune în ordine informația, în timp ce tu faci nani. E bine să nu te apuce douășpe noaptea. Înainte de 10 (nu, nu da!) e cel mai bine!