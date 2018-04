Ce spun astrele azi, 11 aprilie

Berbec

Aveti si o stare in care va bazati foarte mult pe intuitie si aceasta nu va va dezminti; increderea in propriile forte va da speranta si putere pentru a pune in practica planurile pe care le-ati proiectat. Sunteti extrem de inspirati in aceasta saptamana, creativitatea nu va lipseste. Daca aveti norocul sa aveti aproape persoana iubita, care sa va inconjoare cu dragoste si sa va motiveze, atunci lucrurile nu pot sta mai bine decat astfel. Aveti grija ca, atunci cand faceti planuri, sa tineti mereu cont si de dorintele partenerului care va sustine. Nu tratati cu egoism nimic in relatia dintre voi, pentru ca lucrurile se vor intoarce impotriva dumneavoastra.



Taur

Analizati bine lucrurile si nu va lasati influentati de ceilalti. Fiti siguri ca va urmati propriile vise si nu pe ale altora. Este bine sa aveti incredere neconditionata in cei din echipa, insa totul se trece prin filtrul personal si nu uitati sa faceti mereu acest lucru. In a doua parte a zilei, veti fi prinsi de ceva obligatii mai vechi pe care nu mai aveti cum sa le evitati zilele acestea. Mai bine mobilizati-va si rezolvati ce este de rezolvat, ca sa nu va mai stresati si pentru aceste lucruri. Ar fi bine sa fiti cat mai deschisi catre inovatie, astfel incat sa va puteti adapta usor schimbarilor ce ar putea surveni in viata voastra; trebuie sa fiti pregatiti mereu, in aceste vremuri in continua transformare.



Gemeni

Sunteti dispusi sa faceti schimbari si acest lucru va avantajeaza, va ajuta sa depasiti numeroase obstacole si dificultati de pe parcursul zilei. Daca ajungeti si la starea care trebuie, atunci lucrurile pot merge bine si puteti sa va atingeti majoritatea obiectivelor pe care vi le-ati propus. Incercati sa va automotivati, sa va ridicati singuri moralul, implicati-va in ceea ce vreti sa faceti. Alegeti-va insa cu grija obiectivele, persoanele cu care vreti sa lucrati, pentru ca, la final, sa nu fiti dezamagiti. Cu cat veti fi mai obiectivi si mai ancorati in realitate, cu atat sansele de succes vor fi mai mari, iar pericolul de a fi dezamagiti va scadea simtitor.



Rac

Ar fi bine sa va luati putin timp liber, pentru a va reveni la forma obisnuita. Aveti nevoie sa va departati putin de probleme, de rutina cotidiana, sa priviti lucrurile in perspectiva si sa luati putin initiativa asupra vietii voastre. A pluti in deriva nu este, nici pe departe, o solutie si situatia nu poate continua la nesfarsit. Daca este nevoie, ajustati pe parcurs, atat planurile, cat si echipa care va sustine. Este nevoie de tot ce e mai bun, pentru ca lucrurile sa iasa perfect. Nu faceti nimic pentru a provoca in mod deliberat pe cineva, deoarece ar putea iesi urat de tot. Auspiciile sunt favorabile pentru o evolutie profesionala mai buna, insa greselile se platesc si s-ar putea sa trageti ponoasele mult timp daca gafati la modul stupid in aceste momente.



Leu

Chiar daca lucrurile par ca nu stau foarte bine, s-ar putea ca lucrurile sa se mai aseze putin, pe masura ce timpul trece. Este insa nevoie si de eforturi din partea voastra. Putine situatii se rezolva de la sine, prin puterea intamplarilor. De obicei, este nevoie sa interventi, iar acum este una dintre acele situatii. Poate aveti si putin noroc sa apara o serie de oportunitati favorabile, care sa va usureze demersurile. Relatiile sentimentale sunt favorizate, in ceea ce va priveste, astfel incat nu trebuie decat sa fiti atenti la semnalele care se emit si sa prindeti ocazia potrivita; puteti avea parte chiar de intalnirea vietii voastre, pe parcursul acestei zile.



Fecioara

Inceputul zilei va gaseste implicati in proiecte domestice; va doriti sa va relaxati putin in linistea caminului vostru, in intimitatea casei voastre. Poate vreti chiar sa faceti ceva schimbari si in casa, in perisajul din jurul vostru; nu intarziati sa puneti in aplicare planurile facute de mai multa vreme. Chiar daca uneori va relaxati muncind in gospodarie, este bine sa gasiti timp si pentru odihna, deoarece suprasolicitatea va poate imbolnavi. Lucrurile care vor merge rau astazi sunt susceptibile a va afecta bunastarea si in zilele urmatoare, astfel incat preveniti, mai degraba decat sa trebuiasca sa remediati mai tarziu.



Balanta

Apar unele persoane care incearca sa va faca viata mai grea, sa va puna pe umeri noi responsabilitati, fara un castig corespunzator. Aveti grija si de starea de sanatate, fiindca stresul isi spune cuvantul si, pe langa starea psihica proasta, si cea fizica este in pericol sa se deterioreze. De asemenea, incercati sa accelerati putin punerea in aplicare a ideilor pe care le aveti. Unele dintre ele sunt chiar bune. Nu mai asteptati aprobare din zece parti, consultati-va cu una, doua persoane de incredere, apoi treceti la treaba. Astazi poate fi si o zi romantica pentru voi, asa ca profitati de ea. Poate apare in peisaj o mai veche dragoste. Chiar daca nu sunteti siguri de cum veti fi intampinati, nu strica sa incercati sa reinnodati o veche si incitanta pasiune. Sau poate va invitati partenerii de viata la o iesire ca pe vremuri. Sunt momente in care trecutul se imbina cu prezentul si lucrurile bune trebuie fructificate.



Scorpion

Faceti tot posibilul sa ganditi bine lucrurile, sa le faceti pe-ndelete, fara a va grabi prea mult; rabdarea trebuie sa fie o virtute, in astfel de imprejurari. Nu degeaba se spune ca “graba strica treaba”. Analizati cat mai bine oportunitatile si incercati sa tineti seama de fiecare dintre ele. Nu puteti sti de unde sare iepurele. Daca ajungeti cumva in impas, luati o scurta pauza si incercati sa priviti lucrurile dintr-o alta perspectiva. Probabil veti simti nevoia sa faceti acest lucru, mai ales daca inceputul zilei v-a solicitat foarte mult. Exista multe alternative ale uneia si aceleiasi chestiuni si va doriti, cu siguranta, sa o alegeti pe cea mai buna.



Sagetator

Ascultand mai multe pareri pe o anumita tema, ajungeti sa va incurcati in detalii si asta va intarzie, de cele mai multe ori. Veti ajunge la mari frustrari in felul acesta, iar starea voastra psihica va fi influentata negativ. Incercati sa ajungeti la o zona de confort, sa va faceti curaj sa actionati cu mai multa stapanire de sine, pentru ca lucrurile vor merge mai usor. Priviti cu atentie in jur, caci veti resusi sa gasiti o serie de surse de inspiratie chiar acolo unde va asteptati mai putin. Neaparat sa aveti la dumneavoastra carnetel si creion pe care sa notati ideile care va vin intre timp. Ulterior studiati-le cu atentie si alegeti-le pe cele mai potrivite.



Capricorn

Nu va sfiiti sa va exprimati punctele de vedere atunci cand simtiti nevoia sa faceti asta. E drept ca uneori, a fi prea direct, poate starni sentimente de aversiune din partea celorlalti, insa, in cazul anumitor persoane, este chiar indicata adoptarea unei astfel de atitudini. Din pacate, in ceea ce priveste relatiile lucrative, lucrurile nu stau prea bine. Interlocutorii parca sunt picati de pe alta planeta, vorbiti limbi total diferite. Ori ei nu inteleg despre ce e vorba, ori nu reusiti dvs sa va faceti intelesi ori ceva va scapa in momentul de fata! Nu veniti cu idei preconcepute si fiti deschisi la minte! Poate ar fi bine sa lasati lucrurile sa mearga de la sine, uneori se pot rezolva astfel. Spre sfarsitul zilei incercati sa va odihniti cat de mult este posibil, ca sa va remontati pentru o noua zi de lucru; oboseala excesiva va poate afecta starea de sanatate, fapt ce va poate aduce prejudicii in zilele urmatoare.



Varsator

Din punct de vedere financiar, ar fi bine sa folositi lista pentru achizitii, pentru a nu fi tentati sa depasiti plafonul de cheltuieli. E adevarat ca exista pe rafturi multe lucruri utile, dar poate ca nu aveti nevoie chiar de toate, nu? Mijlocul zilei va poate o imbunatatire considerabila a buna dispozitiei; va veti gasi in situatii de a va etala realmente abilitatile de comunicare, veti avea posibilitatea de a pune bazele unor relatii care v-ar putea ajuta mult pe viitor. Aveti insa nevoie sa si vorbiti cu cineva, sa va deschideti sufletul, sa va descarcati cumva. Grija mare pe cine va alegeti pentru a face acest lucru! Stim cu totii ca sunteti spirite libere, carora nu prea le place sa stea mult timp intr-un singur loc, insa ar cam fi momentul sa optati pentru putina stabilitate. Starea de agitatie si neliniste pe care o experimentati in aceste momente nu prea va este de ajutor, va produce nervozitate. Incercati sa va linistiti, trageti aer adanc in piept si reflectati profund.



Pesti

Pastrati-va deschisi la evolutiile din viata de zi cu zi. Nu va lasati distrasi de puncte de vedere invechite, conservatoare, care pot sa reprezinte un factor important de regres. Traim intr-o epoca in care innoirile se succed cu mare repeziciune si este neaparat nevoie sa ne adaptam cerintelor acestor timpuri. Abia cand aveti toate datele, treceti la formularea unei opinii. Este bine sa va pastrati obiectivitatea, mai ales daca situatiile in cauza sunt ceva mai delicate. Viata personala se anunta foarte tulbure, atat pentru celibatari, cat si pentru cei aflati dea intr-o relatie; echilibrul si coerenta in actiune sunt doua componente care va pot ajuta foarte mult, in aceasta situatie.