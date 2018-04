Cum te ajută roşiile să slăbeşti

Dacă îţi plac roşiile, ai toate motivele să le eonsumi cât mai des! Gustoase şi săţioase, roşiile te ajută să slăbeşti întrucât au puţine calorii şi merg combinate cu tot felul de alimente!



Sărace în calorii

O roşie mică are în jur de 16 calorii, ceea ce este mai mult decât perfect pentru siluetă. Poţi mânca şi două fără să îţi faci griji că te vei îngrăşa. În plus, le poţi consuma în orice moment al zilei, fără să te gândeşti că ţi-ar putea da peste cap sistemul digestiv.



Bogate în fibre

O ceaşcă de roşii conţine 2 grame de fibre insolubile şi 0,2 grame de fibre solubile. Acestea joacă un rol esenţial în scăderea în greutate, aşa că e indicat să mănânci roşii în fiecare zi. Fibrele solubile prezente în tomate formează o substanţă asemănătoare gelului în intestine, unde acţionează ca o sursă de hrană pentru bacteriile intestinale bune. Acest lucru ajută la scăderea absorbţiei alimentelor, sporind astfel saturaţia.



Stimulează metabolismul

Consumul de suc de roşii poate stimula metabolismul, potrivit cercetătorilor. S-a constat faptul că roşiile conţin anumiţi compuşi care ajută la reducerea nivelului trigliceridelor din organism. Începe ziua cu un cocktail picant care are rolul de a accelera metabolismul şi de a intensifica arderea grăsimilor din zona abdominală. Specialiştii în nutriţie recomandă un amestec din 2 linguri de suc de roşii cu o jumătate de lingură de hrean răzuit, puţin sos iute şi câteva picături de zeamă de lămâie.



Bogate în antioxidanţi

Roşiile conţin licopen, un antioxidant puternic care luptă împotriva radicalilor liberi. Aceştia pot crea dezechilibre mari în organism, printre care se numără şi acumularea de grăsimi şi creşterea în greutate. Roşiile te vor ajuta să îţi echilibrezi sistemul imunitar şi să împiedici depunerea grăsimilor.

Au proprietăţi antiinflamatoare

Tot licopenul este responsabil pentru suprimarea producţiei de biomolecule care ajută la reducerea inflamaţiilor din organism. Când există un proces inflamator, o persoană poate lua în greutate tocmai din acest motiv, chiar dacă are o alimentaţie echilibrată. Roşiile reduc riscul de obezitate în cazul inflamaţiilor de lungă durată.



Reduc stresul

Hipertensiunea poate provoca o creştere bruscă în greutate, de aceea, persoanele care suferă de această afecţiune ar trebui să mănânce roşii în fiecare zi. Este cunoscut faptul că tomatele ajută la scăderea tensiunii arteriale şi protejează inima. Leguma conţine betacaroten, licopen şi este bogată în vitamina E, toate esenţiale pentru o inimă sănătoasă.