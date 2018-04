4 legume sănătoase care îţi pot face rău

O dietă bogată în legume te poate ajuta să reduci riscul apariţiei cancerului, îţi protejează organele interne şi îţi întăreşte sistemul imunitar. Cu toate astea, în anumite condiţii, unele legume îţi pot face mai mult rău decât bine. Află care sunt acestea!



Roşiile pot provoca arsuri la stomac

O substanţă din roşii poate cauza reflux de acid şi arsuri. Persoanele cu tulburări digestive ar trebui să evite roşiile o perioadă pentru a observa dacă leguma este sau nu cauza principală a disconfortului. În plus, roşiile produc şi o reacţie fizică stranie. Consumate în cantităţi mari, acestea dau pielii o nuanţă portocalie, datorită compuşilor. Însă nuanţa portocalie a pielii ca urmare a consumului de roşii apare numai când se consumă aproximativ doi litri de suc de roşii în fiecare zi, pentru o lungă perioadă de timp.



Sfecla, contraindicată dacă ai pietre la rinichi

Pacienţilor cu probleme renale şi celor cu risc ridicat de a face pietre la rinichi li se recomandă chiar să ocolească sucul de sfeclă roşie. Potrivit cercetătorilor, oxalaţii conţinuţi de sfeclă ar constitui materia primă din care se formează calculii renali.



Evită sparanghelul dacă suferi de gută

Deşi, în general, toate legumele sunt bune şi sănătoase, pentru cei care au gută, unele ar trebui evitate deoarece conţin cantităţi mari de purine. E vorba, printre altele, de sparanghel, spanac, conopidă, mazăre şi ciuperci. Sparangelul este probabil cea mai ciudată legumă, consumul acestuia având ca rezultat schimbarea mirosului urinei. La 15 minute după ce se consumă sparanghel, urina capătă un miros neplăcut, din cauza mercaptanului, o substanţă organică ce are un miros urât.



Castraveţii pot da reacţii adverse

Te-ai întrebat vreodată de ce castraveţii au gust amar? Gustul specific se datorează cucurbitacinei, o substanţă cu efect toxic în concentraţii mari. În general, cu cât un castravete este mai amar, cu atât mai puţin trebuie să mănânci din el. Cea mai mare concentraţie de cucurbitacină se întâlneşte în dreptul codiţei şi în coajă, aşa că poţi preveni eventualele reacţii toxice înlăturând mai multă pulpă imediat de sub coajă.