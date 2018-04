Lumina de la Ierusalim, fenomen unic în lume

Venirea luminii din cer, la fiecare sărbătoare pascală, este percepută de credincioși ca un semn din partea divinității, generator de bucurie și de întărire în credință - iar de sceptici, ca un truc de marketing, aducător de profit.



În fiecare an, începând din secolul al IV-lea, cu ocazia sărbătorii Paştelui ortodox, are loc un fenomen neobișnuit, suprafiresc. În timpul slujbei de Vecernie din Sâmbăta Mare, care se săvârșește în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, are loc minunea Sfintei Lumini.



Cum pogoară focul haric

La slujbă, patriarhul grec al Ierusalimului, împreună cu cel armean și cu episcopul copţilor înconjoară de 3 ori Sfântul Mormânt, în procesiune solemnă, cântând imnuri de slavă. Apoi, una din înaltele fețe bisericești citește rugăciunea Pogorârii Sfintei Lumini și intră singur în Sfântul Mormânt, cu 33 de lumânări - vârsta la care a fost crucificat Iisus Hristos. Adunarea cântă „Doamne miluieşte“, în timp ce patriarhul se roagă, și deodată, se aude un vuiet și se simte o adiere lină pe deasupra pietrei Sfântului Mormânt, simultan cu apariția de pretutindeni a unor sclipiri alb-albăstrii, ca niște descărcări electrice. Toate candelele și lumânările se aprind în mod miraculos. După aceea, patriarhul împarte lumină credincioşilor din biserică. Conform spuselor pelerinilor, lumina nu arde în primele câteva minute după ce a fost aprinsă, pentru că provine din focul haric.



Verificări atente

Înainte de slujba Învierii, are loc o verificare minuţioasă a Mormântului, la care participă reprezentanţi ai tuturor cultelor creştine prezente în Ierusalim şi reprezentanţi ai autorităţilor statului Israel, pentru a se asigura că nu există nicio sursă de foc în Sfântul Mormânt. Apoi Mormântul se sigilează cu un sigiliu din ceară. Cultele existente în Ierusalim sunt foarte atente la această procedură: dacă într-un an nu ar avea loc minunea Sfintei Lumini atunci când patriarhul ortodox oficiază slujba, ele ar putea revendica anumite drepturi cu privire la Sfântul Mormânt.



Candela care se reaprinde

Istoricul musulman Al Biruni a scris: „Un guvernator musulman a înlocuit fitilul lumânărilor cu sârmă din aramă, ca lumânările să nu se poată aprinde. Când a venit însă focul, arama s-a aprins.“ Iar cronicarul englez Gautier Vinisauf descrie ce s-a petrecut după cucerirea Ierusalimului de sarazini. Sultanul a vrut să fie şi el prezent la slujbă, deşi nu era creştin. Focul a venit în mod minunat, însă sarazinii au spus că focul a venit printr-o înşelătorie aranjată de creştini. Dorind să arate vicleşugul, sultanul a stins candela pe care o aprinsese Lumina, dar candela s-a reaprins imediat. A stins-o şi a doua oară şi a treia oară, dar candela s-a aprins la loc de fiecare dată. Ca urmare, sultanul a strigat cu glas profetic: „Da, curând voi muri sau voi pierde Ierusalimul!“



Argumentele scepticilor

Pentru că patriarhul nu poate pătrunde cu surse de foc în biserică, fiind percheziţionat de guvernatorul Ierusalimului şi de șeful Poliției în faţa tuturor, scepticii au opinat că secretul Luminii Sfinte este ascuns în lumânările pe care acesta le ia cu el în Biserică. Dacă sunt impregnate cu fosfor alb, nu e nevoie de o sursă de foc pentru a le aprinde, deoarece în contact cu aerul umed fosforul ia foc spontan. Pentru a amâna aprinderea flăcărilor, lumânările pot fi înmuiate într-un solvent organic, fosforul urmând să ia contact cu aerul abia după ce acesta se evaporă. Istoricul Michael Kalopoulos a făcut o demonstraţie în direct la o televiziune din Grecia, arătând cum lumânările folosite de Patriarh se pot aprinde fără a avea nevoie de o sursă de foc.



Credincioșii n-au nevoie de minuni

Sfântul Grigorie Teologul a spus că „Minunile sunt pentru cei necredincioşi, iar nu pentru cei ce cred“. Cu alte cuvinte, cei care cred nu au nevoie de minuni pentru a-și întări credința, ele având loc doar pentru încredințarea celor ce au îndoieli. Și chiar dacă mulți continuă să fie sceptici, Ierusalimul rămâne orașul sfânt, care atrage în fiecare an, de Sărbătoarea Învierii, sute de mii de pelerini dornici să trăiască emoția unui fenomen unic în lume.



Știai că ...

... în 2008, o echipă de cercetători ruşi s-a deplasat cu la Sfântul Mormânt cu echipamente de măsură? Echipa dorea să urmărească ce se întâmplă în momentul apariţiei Luminii. Chiar în momentul respectiv, aparatele de măsură au indicat perturbaţii electromagnetice inexplicabile.