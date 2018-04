Plante cu concentrație mare de antioxidanți

Antioxidanții din compoziția anumitor plante protejează celulele contra efectelor negative ale stresului oxidativ, asociat cu îmbătrânirea prematură a pielii, cu cancerul, cu tulburările cardiovasculare și cerebrale.



Ce rol au antioxidanții

În organism, antioxidanții neutralizează radicalii liberi, adică moleculele instabile care pot provoca mutații ale ADN-ului. Cantitatea crescută de radicali liberi, acumulați din fumul de țigară, noxe, supraexpunere la soare etc, pe care organismul nu o mai poate neutraliza în mod natural, este periculoasă. Antioxidanții reușesc să combată acest surplus.



Frunzele de păpădie: antioxodanți pentru inimă

Frunzele de păpădie conțin cantități mari de antioxidanți și previn apariția maladiilor cardiovasculare. Fă o cură cu sirop de păpădie, preparat astfel: culege planta cu tot cu rădăcină şi frunze, fără a rupe rădăcina. Spală, lasă la scurs, toacă foarte mărunt. Pune imediat planta mărunțită într-un borcan umplut pe trei sferturi cu miere apoasă. Lasă la macerat. Din siropul format, consumă la fiecare masă 1-3 linguriţe, minimum 10 zile.



Rooibos: antioxidanți cât 20 de fructe

Rooibos este un arbust care crește în Africa de Sud. Planta conține substanțe cu rol antioxidant, în special polifenoli. Acţiunea acestora echivalează cu consumul a 20 de fructe şi legume, printre care citrice, broccoli şi morcovi. Din frunzele lui se prepară un ceai cu rol energizant, un conținut mai mic de tanini, care previne îmbătrânirea prematură.Folosește o linguriță de ceai la o cană cu apă fierbinte.



Hibiscus, bogat în vitamina C și bioflavonoizi

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) este o plantă bogată în vitamina C, cu rol antioxidant. Conține și bioflavonoizi, care previn creșterea concentrației de colesterol rău LDL, vinovat de blocarea arterelor. Studiile mai arată că reduce cantitatea de trigliceride și colesterolul total. Scade glicemia și tensiunea arterială. Prepară o infuzie de 2 linguri de hibiscus în 750 ml apă.



Orzul verde, sănătate curată

Este o sursă excelentă de antioxidanți. Fă o cură cu suc proaspăt: bea zilnic o ceașcă cu lichid, timp de 14 zile.