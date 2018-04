Cel mai mare duşman al zodiei tale

Oricât de drăguţă ai fi, nu poţi avea numai simpatizanţi. În viaţă, vei întâlni şi persoane rău intenţionate, care nu te vor suporta şi se vor transforma, treptat, în cel mai mare duşman al tău. Din punct de vedere astral, există o legătură între semnul care te guvernează şi cel pe care îl atragi în mod negativ asupra ta.



Berbec

Cel mai mare inamic al tău este, fără doar şi poate, nativul Scorpion. Asta pentru că el urăşte felul tău de a fi, nu suportă să fie în preajma unei persoane impulsive şi neascultătoare, care face întotdeauna numai ce vrea. Ambii sunteţi agresivi, dar în mod diferit. Cert este că nu vă puteţi înţelege, oricât aţi încerca.



Taur

Duşmanul tău este nativul Gemeni, întrucât sunteţi firi total diferite. În timp ce tu eşti cu picioarele pe pământ, mai stabilă şi emoţională, el este caracterizat prin aroganţă şi neseriozitate. Încearcă să îl ţii cât mai departe, asta dacă nu vrei să te facă să suferi cumplit de pe urma comportamentului său indecis.



Gemeni

Nu poţi sta în preajma unui nativ Capricorn, deoarece te deranjează stilul său mult prea corect în toate. Nativul Capricorn crede că le ştie pe toate şi că deţine adevărul absolut, iar pe tine nu numai că te plictiseşte acest lucru, dar te scoate din sărite. Ai grijă să nu îi spui prea multe lucruri, căci este destul de răzbunător.



Rac

Dacă ai un duşman, acela sigur e nativul Săgetător. Poate fi vorba despre un fost iubit, căruia i-ai fost extrem de devotată, dar ţi-a înşelat încrederea şi te-a rănit. Un nativ Săgetător nu poate fi sensibilizat nici măcar de cele mai puternice emoţii, aşa că ar fi mai bine să nu îţi mai pierzi timpul cu el şi să te îndepărtezi.



Leu

Această luptă de putere între tine şi nativul Fecioară nu se va încheia niciodată cum trebuie. Sunteţi două firi puternice şi încercaţi să vă dezarmaţi una pe alta, până iese un dezastru. În plus, nativul Fecioară se îndoieşte de personalitatea nativului Leu, aşa că cei doi pot avea conflicte puternice.



Fecioară

Deşi pare greu de crezut, cel mai mare inamic al tău este nativul Rac. Tu eşti mult prea raţională, în timp ce el e mult prea sentimental, aşa că nu ajungeţi la nicio înţelegere. Nu îţi place felul său de a fi, uneori impulsiv, însă cel mai mult deteşti faptul că nu e hotărât niciodată şi că mereu bate în retragere.



Balanţă

În teorie, tu şi nativul Vărsător ar trebui să fiţi prieteni. În practică, sunteţi cei mai mari duşmani. Există un sentiment reciproc de antipatie, întrucât unul vrea să fie lăudat, iar celălalt nu suportă acest lucru. Fiecare încearcă să îşi arate calităţile, dar nu reuşesc decât să scoată în evidenţă tot mai multe defecte.



Scorpion

Nu suporţi nativul Balanţă, deoarece mereu ai dubii în privinţa lui. Simţi că ascunde ceva, că te poate înşela oricând, dincolo de echilibrul său. Dacă este mai profund, eşti foarte suspicios şi vrei să îl urmăreşti non-stop să vezi tot ce face. Chiar şi o relaţie de prietenie e bazată pe încredere, motiv pentru care voi nu puteţi fi amici.



Săgetător

Nu poţi înţelege cum nativul Taur este atât de plictisitor şi leneş. Este exact opusul la tot ce preţuieşti tu. Dacă nu te încântă deloc, vei ajunge să îl consideri un obstacol de care vrei să scapi cât mai repede. Nu are nimic din stilul tău libertin şi distractiv. În plus, nici lui nu îi place modul tău de a fi.



Capricorn

Oricât ai încerca, nu reuşeşti să înţelegi idealismul unui nativ Peşti, aşa că îţi devine antipatic din prima secundă în care îl cunoşti. El trăieşte în lumea lui, fără să îţi acorde prea multă atenţie. Acest lucru te scoate din minţi, motiv pentru care îi declari război. Răzbunătoare cum eşti, vei face tot posibilul să îl enervezi.



Vărsător

Nu îţi place că nativul Leu alege să te contrazică mereu şi să îţi arate că are dreptate. În plus, sunteţi diferiţi în ceea ce priveşte concepţia despre viaţă. În timp ce tu vrei să gândeşti liber, diferit faţă de ceilalţi, nativul Leu va încerca mereu să te domine şi să îţi impună propriile valori şi principia.



Peşti

Impulsivitatea şi încăpăţânarea nativului Berbec te fac să îl urăşti din tot sufletul. Nu poţi convieţui alături de el, oricât de multe compromisuri ai face. Pe de altă parte, pentru el poţi fi mult prea plictisitoare, aşa că nu te obosi să îi atragi atenţia.