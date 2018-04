Liderul coaliției de guvernare din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, s-a întâlnit miercuri cu congresmanul William Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Texas.



Vlad Plahotniuc i-a mulțumit congresmanului pentru susținerea constantă pe care o acordă Republicii Moldova și pentru faptul că menționează țara noastră drept exemplu în discuțiile despre combaterea propagandei Federației Ruse. De asemenea, a discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale moldo-americane și despre activizarea dialogului strategic dintre SUA și Republica Moldova.



Totodată, liderul Coaliției a prezentat rezultatele obținute de guvernare în ultimii doi ani, despre progresul făcut pentru dezvoltarea economiei și creșterea nivelului de trai al cetățenilor, măsurile luate pentru întărirea instituțiilor și pentru combaterea corupției, dar și despre situația geopolitică din Estul Europei în viziunea Coaliției.



La rândul său, congresmanul Will Hurd a apreciat eforturile Republicii Moldova pe drumul apropierii de Vest și reformele interne privind securitatea Moldovei, ținând cont că acesta este membru în două comitete de profil din Camera Reprezentanților – Comitetul pentru Supraveghere și Reforma Guvernului și Comitetul pentru Securitate Internă. El a afirmat că Rusia reprezintă o preocupare pentru Statele Unite, exprimând, de asemenea, regretul că acordurile internaționale privind regiunea transnistreană nu au fost respectate de către Federația Rusă. În același timp, acesta a precizat faptul că apreciază progresul pe care Moldova l-a făcut pentru reglementarea situației transnistrene.



La final, Vlad Plahotniuc a menționat că Republica Moldova are un mediu de afaceri aflat în plină dezvoltare, cu oportunități reale pentru investitori și a menționat faptul că investițiile americane sunt binevenite în țara noastră.



