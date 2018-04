OPINIE. Este necesar un nou cod al audiovizualului, actualul este depășit

În Republica Moldova este necesar un nou cod al audiovizualului pentru că actualul este depășit. Această opinie a fost exprimată în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.





Corneliu Mihalache, membru al Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, este de părere că este necesar un nou cod al audiovizualului pentru că cel vechi este depășit de timp. „Proiectul codului nou este bazat mai mult pe directivele europene și, deși posibil în unele momente nu este prea atașat pe realitățile noastre actuale, dar are o viziune de viitor”, a spus deputatul. Corneliu Mihalache consideră că acest proiect trebuie să fie aprobat, ca prim pas, în prima lectură de către legislativ.

Expertul media Ion Bunduchi consideră că dacă actualul cod actual ar fi fost unul bun, nu ar fi avut peste o sută de amendamente până acum. „Noi, în mai multe rânduri, am făcut niște conferințe cu participare internațională ca să vedem ce să modificăm și când am văzut câte trebuie de modificat, am ajuns la concluzia că trebuie să facem alt cod”, spune Ion Bunduchi. Expertul media susține că autorii acestui proiect de lege au vrut să armonizeze viziunile tuturor părților din domeniul audiovizualului.

Artur Cozma, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, este convins că în cel mai apropiat timp proiectul noului cod va fi aprobat de Parlament în prima lectură după care va fi transmis organismelor europene pentru examinare și expertizare. Membrul CCA își exprimă încrederea că noua lege va fi adoptată până la alegerile parlamentare. „În Cod s-au lăsat foarte multe momente care ulterior trebuie să fie realizate prin elaborarea unor regulamente de către CCA. Adică, s-a pornit pe ideea că nu intrăm în detalii foarte mult, lăsăm mai multe momente la discreția CCA”, a spus Artur Cozma.