5 motive să zâmbești

Studiile recente au arătat că nu numai căscatul este contagios, ci și zâmbetul. Se pare că zâmbetul poate stimula gândurile pozitive, chiar dacă nu te simți deosebit de bucuroasă în acel moment. El poate lega o prietenie, poate întări un argument și poate răspândi fericire.



Beneficiile asociate zâmbetului sunt următoarele:



Reduce stresul

Când o persoană zâmbește, solicită anumiți mușchi din corp care te fac să te simți fericită. Mișcarea mușchilor faciali duce la eliberarea de endorfine - substanțe chimice de la nivelul creierului care declanșează un sentiment pozitiv. În plus, endorfinele scad nivelul de stres, ceea ce îmbunătățește starea ta de spirit. Chiar dacă nu te simți fericită, endorfinele îți vor da această stare de bine. Așadar, cu cât zâmbești mai mult și stimulezi creierul să elibereze acest hormon, cu atât te vei simți mai fericită.



Stimulează sistemul imunitar

Râsul și zâmbetul stimulează eliberarea de serotonină. La fel ca și în cazul endorfinelor, serotonina este un neurotransmițător care contribuie la inducerea fericirii și a stării de bine. serotonina are multe efecte pozitive, iar una dintre acestea este stimularea sistemului imunitar. Se pare că râsul și zâmbetul sunt într-adevăr cel mai bun medicament!



Zâmbetul te face mai empatică

Un zâmbet sugerează că ești empatică, frumoasă și demnă de încredere. De fapt, zâmbetul arată pozitivitate în general. Psihologia a arătat că zâmbetul te face mai atractiv/ă pentru ceilalți. Acest lucru se datorează faptului că un zâmbet este o expresie facială primitoare, care elimină tensiunea și îi face pe oameni să se simtă confortabil unul cu celălalt. Oamenii sunt mai predispuși să se împrietenească cu cineva pe care îl percep ca prietenos, iar un zâmbet este modul perfect de a demonstra acest lucru.



Protejează inima

Eliberarea de endorfine prin zâmbet crește, de asemenea, fluxul sangvin și scade tensiunea arterială. Acest lucru înseamnă că este redus riscul de boli cardiovasculare și alte probleme legate de inimă. Alege să te simți bine atât pe exterior, cât și pe interior zâmbind.



Zâmbetul, semn universal al fericirii

Zâmbetul este unul dintre puținele gesturi care înseamnă același lucru în toată lumea. Strângerea mâinii, îmbrățișările și semnul ok pot avea semnificații complet diferite în diferite țări, însă sensul unui zâmbet este universal. Cum ar fi dacă am călători în toată lumea și am comunica fericire prin zâmbet?