Câteva reflecții pe marginea recentelor sondaje IMAS și IRI

Războiul ”sondorilor” care nu mint niciodată



Cifrele pe care ni le oferă în ultimul timp casele de sondaje sunt răstălmăcite în așa fel încât ai senzația că trăim într-o lume a manipulărilor sociologice. Diverse grupuri de interese ”aleg” sondajele ”bune” și le declară adevăruri incontestabile, respingându-le pe celelalte ca fiind mașinații infame ale răuvoitorilor.



Pentru opoziție adevăruri în ultimă instanță sunt doar sondajele BOP, plămăditorii căruia – onegiști aparent independenți– sunt adesea văzuți pe baricadele luptei cu regimul ”ticăloșit”. Aceștia livrează neobosit cifre științifice din care reiese invariabil că la cârma țării se află niște corupți incurabili, damnați infernului.

Democrații, însă, descoperă grave incoerențe în sondajele onegiștilor ”care nu mint niciodată”, spunând că aceste sondaje trebuie să fie retrase, iar autorii lor ar face bine să-și prezinte scuze publice. Nemulțumiți, ei roagă reputate companii sociologice, precum IMAS, să ofere propriile fotografii sociologice asupra societății.



În replică, onegiștii și opoziția declanșează scandaluri și semnează declarații care ”condamnă acțiunile de manipulare ale opiniei publice exprimate în sondajele IMAS, realizate la comanda Partidului Democrat”. Războiul este total și ai senzația că în curând sociologii vor pune mâna pe arme.



Sociologii ”străini” ne vin în ajutor



În aceste condiții de război fratricid, diverse instituții străine încearcă să substituie companiile moldovene și prepară sondaje sub pretextul binecuvântat că tot ce se face de occidentali e mai bun decât produsele locale. Uneori, aceste intrări pe piața locală se dovedesc a fi catastrofe rușinoase – ne putem aminti de exit-pollul realizat de compania românească IRES în noiembrie 2010 cu o eroare de 15% sau de sondajul halucinant al unei alte instituții românești CRSS din februarie 2014, care a ”descoperit” că majoritatea populației țării noastre este unionistă.

Alteori, rezultatele acestor instituții, deși neverificabile, sunt acceptate de unele partide pentru a lua decizii importante cu privire la propriile strategii. În 2005, algoritmul distribuirii locurilor pe lista Blocului Moldova Democrată între Urecheanu, Diacov, Braghiș și Serebrian a fost decis în funcție de rezultatele sondajului Institutului Republican American (IRI). În 2016, Andrei Năstase s-a retras din cursa prezidențială în favoarea Maiei Sandu în baza rezultatelor sondajului fundației germane Konrad Adenauer.



De fapt, nimeni niciodată n-a putut să demonstreze că sondajele străinilor sunt mai ”valide” decât cele locale. Mai mult, deseori, și ele au fost suspectate de tendințe manipulatoare. De exemplu, opoziția a criticat dur în 2017 ”cel mai mare sondaj” realizat vreodată în Republica Moldova de americanii de la Lake Research Partners.



Dacă sondaj nu e, nici politică nu e



Astfel, toate sondajele prezintă riscuri mari, întrucât pot fi suspectate de intenții manipulatoare. Și, totuși, sondajele au devenit indispensabile atât politicienilor, care vor să se orienteze în spațiul politic, cât și alegătorilor, care vor spectacol, iar urcușurile și coborîșurile partidelor în sondaje le provoacă frisoane. De aceea, suntem siliți să comparăm sondajele, să le interpretăm și să extragem din ele adevăruri ascunse.



Ultimele două sondaje, prezentate în acest an – unul IMAS la comanda PDM și altul american – IRI – invită la o asemenea reflecție despre schimbările care au loc în societate. Unele cifre coincid și indică clar asupra unor trenduri în societate. Altele, din contră, crează confuzii și provoacă neîncredere.



Ce trenduri descoperă sondajele?



Ambele sondaje spun că oamenii privesc mai relaxat situația creată și observă anumite ameliorări. Mai mult, sondajul IRI pare să fie mai optimist decât sondajul realizat la comanda PDM (26% în sondajul IRI spun că direcția în care se îndreaptă țara e bună față de 18% în sondajul IMAS). În 2016 doar 10% spuneau că direcția e bună, în 2017 – 16% iar acum s-a ajuns la 26%.



Tot sondajul IRI pare să fie mai optimist și în cazul încrederii în instituții. Practic, toate instituțiile – educația, poliția, sănătatea, parlamentul, guvernul, justiția – înregistrează creșteri importante. De exemplu, încrederea în poliție a crescut de la 27-31% în 2016 la 47% în 2018. Chiar și justiția are o dinamică pozitivă – de la 14-20% în 2016 la 24% în 2018.



Acest trend al unei ameliorări, fie și graduale, pare să fie confirmat ”științific” prin compararea celor două sondaje. Faptul că sondajul realizat de IMAS, la comanda PDM, este mai puțin optimist decât sondajul IRI demonstrează indirect că tendința optimistă din societate pare să fie validă. Dacă am merge pe ipoteza trucării sondajelor, am fi tentați să credem că sondajele făcute de partidul puterii - PDM – ar trebui să fie cele mai optimiste. În realitate, situația e inversă.



Ce se întâmplă cu ratingurile partidelor?



În ceea ce privește ratingurile partidelor, observăm coincidențe, dar și contradicții. Diferențele dintre majoritatea partidelor sunt minime (maxim 2%) ceea ce ne face să credem că PSRM, PPDA, PCRM, PL, PN, PPEM se află în acea marjă pe care ne-o indică sondajele IMAS și IRI. Ambele sondaje de asemenea atestă un trend descrescător pentru PAS – IRI - de la 27% la 20% și IMAS – de la 30% la 13%.

Dar la fel de interesante sunt și decalajele. La IMAS, căderea PAS-ului este mult mai mare. De acest declin în sondajul IMAS se pare că beneficiază parțial PDM care crește în 2018 de la 8% la 13% (spre deosebire de sondajul IRI unde PDM rămâne la cota de 8% în 2018).



Cum putem explica aceste decalaje? Aici știința nu ne mai poate ajuta și ne putem călăuzi doar de feeling-uri. Sigur, opoziția pornește de la ipoteza că sondajul IMAS, fiind comandat de PDM, coboară intenționat rezultatele PAS-ului și le saltă pe cele ale PDM. Această teorie o putem numi ”conspiraționistă”. Până la proba contrarie, ea are dreptul la existență.



Dar la fel de adevărată poate fi și teoria pe care o propun cei care cred ca sondajul IMAS este ”mai valid” decât sondajul IRI. Adepții acestei abordări ”logice” spun următoarele: ” Lucrurile nu au cum să se îmbunătățească de la sine. Mai ales într-o țară cu atâtea probleme ca Moldova. Putem admite că micile îmbunătățiri care au loc acum se leagă și de Guvernare/PDM. Si atunci cum să înțelegem creșterea PDM? Guvernarea/PDM, prin acțiunile lor, conduc la îmbunătățirea atâtor indicatori de percepție asupra cărora deja am căzut de acord. De aceea, creșterea PDM este logică pentru că ea se explică prin schimbările optimiste din societate.”



Efectele sondajelor



Astfel, vedem cum sondajele clarifică anumite lucruri și creează un consens asupra trendurilor care se regăsesc în diverse măsurări. În același timp, sondajele creează și confuzii care nu pot fi lămurite decât în alegeri.



Dar vedem și alte efecte. Disputa cu privire la creșterea PDM din sondaje și viteza coborârii PAS creează o intrigă în viața politică. Oamenii reacționează și contestă sau susțin cu tărie cifrele prezentate. Astfel, aceste cifre nu sunt suficiente și ele reclamă un laborios efort de explicare a evoluțiilor partidelor.



În continuare, adepții PDM vor susține că ”faptele bune” ale guvernării vor fi răsplătite de oameni care, treptat vor trece într-un număr din ce în ce mai mare de partea guvernării. Opoziția extraparlamentară de dreapta va contesta acest lucru și va declara drept ”lege de fier” ireversibila cădere a democraților indiferent de acțiunile lor din cauza păcatului originar al ”coruptibilității incurabile”.



Astfel, intriga crește iar sondajele o vor amplifica la maximum. Si doar alegerile le vor așeza pe toate la locurile lor.