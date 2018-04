6 efecte adverse ale urzicii

Cunoscută pentru proprietatea sa de a vindeca o mulțime de afecțiuni, urzica este un remediu pe care trebuie să îl ai în casă, mai ales în plin sezon. Totuși, planta poate da și efecte adverse în anumite situații. Află care sunt acestea!



Scade tensiunea

Potrivit specialiștilor, utilizarea îndelungată a urzicii poate provoca scăderea tensiunii arteriale. Este important să nu o folosești ca remediu dacă urmezi un tratament pentru scăderea tensiunii sau să întrebi medicul specialist.



Provoacă insomnii

Dacă este folosită în exces, urzica poate da insomnii de lungă durată. Deși în primă etapă ar putea crea o stare de somnolență, întrucât planta acționează ca un sedativ asupra organismului, aceasta ar putea avea ca efect advers și insomnia, caracterizată prin lipsa somnului și agitație în timpul nopții.



Problematică pentru piele

Cu siguranță ai simțit măcar o dată pișcătura urzicii atunci când ai atins-o. Însă frunzele de urzică pot da și crea și alergii puternice, caracterizate prin erupții cutanate, mâncărimi, arsuri sau urticarie după administrarea ei. De aceea, este bine să știi de la început dacă ești alergică sau nu la anumite plante.



Contraindicată în sarcină

Remediile pe bază de urzică nu sunt indicate femeilor gravide și nici celor care alăptează. Pe parcursul sarcinii, urzica poate da contracții uterine puternice, provocând chiar și avort. Dacă ai consumat această plantă fără să știi de efectele secundare, e bine să te prezinți direct la medicul ginecolog pentru a ține sub observație evoluția sarcinii.



Afectează rinichii

Urzica este un diuretic natural și crește producția de urină. Cu toate astea, nu este indicată în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni renale, deoarece poate tulbura funcțiile rinichilor. Înainte de orice tratament sau remediu pe bază de urzică, se recomandă consultarea medicului fitoterapeut.



Crește gradul de coagulare a sângelui

Deși urzica are o mulțime de beneficii asupra sănătății, fiind plină de vitamine și nutrimenți, este bine să nu faci abuz de ea, deoarece poate crește gradul de coagulare a sângelui în organism și favorizează apariția trombozelor. Poți consuma maximum 2 căni de ceai pe zi, însă nu mai mult de 5 zile.