Ce spun astrele azi, 1 aprilie

Berbec

Daca simtiti nevoia de un anumit tip de atmosfera in jurul vostru, atunci este cazul sa actionati pentru a v-o forma. Si este bine sa faceti acest efort, daca un astfel de context are rolul de a va stimula creativitatea si de a va spori productivitatea in plan profesional. Nu evitati discutiile cu partenerii de munca; puteti afla informatii pretioase, tocmai discutand despre subiecte de interes comun. Este un moment potrivit in care sa va expuneti in public anumite idei si conceptii, insa numai daca sunteti 100% siguri pe ele si pe adevarurile pe care le contin.Investitiile incepute astazi pot sa aiba succes pe termen lung; este bine sa tineti seama de atentionari in privinta acestora investitii, daca apar.



Taur

Astazi viata personala va fi un fel de fundament, de sprijin pentru viata profesionala, in ceea ce va priveste. Partenerul sau apropiatii va vor sustine in demersurile pe care le veti initia, astfel incat nu puteti sa va asteptati decat la rezultate pozitive. Este posibil ca sefii sa va remarce eforturile din ultima perioada si sa va promoveze unele dintre idei sau reusite. Unii dintre voi pot obine chiar bonusuri in bani pentru ceea ce au realizat. Viata de familie va cunoaste unele turbulente care vor necesita interventia voastra prompta si ferma; nu va faceti asteptata actiunea voastra in acest cadru, pentru ca lucrurile pot degenera foarte usor.



Gemeni

Este o zi in care, din pacate, s-ar putea sa navigati “impotriva curentului”; multe din proiectele voastre nu vor ajunge la rezultatele dorite, iar acest lucru poate fi descurajant, intr-o oarecare masura. Frustrarile pot sa va faca sa actionati impulsiv, fara a tine cont de precautiile care se impun. Astrele nu prea va acorda sustinere in demersurile voastre, iar ceea ce veti incerca sa faceti pe parcursul acestei zile se va solda doar cu rezultate modeste. Poate ar fi bine sa va resemnati cu aceasta idee si sa va dozati eforturile ceva mai eficient, in sensul conservarii pentru momente mai favorabile. De exemplu, va puteti orienta spre hobby-urile voastre, care, pe langa ca va fac placere, se pot converti, la un anume moment, in surse de venit.



Rac

Progresele in domeniul profesional nu pot decat sa va bucure si sa va impulsioneze pe mai departe. Meritele voastre trebuie recunoscute, chiar si de acele persoane care si-au facut un obicei din a va contesta. Este nevoie, totusi, sa tineti seama ca mai exista si alte domenii ale vietii in care este necesar sa va implicati si pe care nu este bine sa alegeti sa le ignorati; apropiatii vor fi foarte dezamagiti daca nu va vor avea langa ei, in momente cu semnificatie importanta in viata lor. Chestiunile de natura domestica tind sa devina primordiale, atentia voastra in privinta acestora fiind imperativa; va trebui sa alocati timp pentru solutionarea lor, tocmai pentru a prezerva un climat linistit in familie.



Leu

Este o zi in care puteti sa va promovati asa cum credeti de cuviinta, sa va puneti in valoare la capacitatea voastra maxima. Eforturile voastre nu vor ramane nerasplatite, dar nici nu vor fi de neglijat. Problemele mai vechi nu va vor deranja atat de mult, dar ar fi bine, totusi, sa va aplecati si spre rezolvarea lor; lasandu-le sa treneze, mereu va plana asupra voastra o grija in plus, care se va dovedi, la un anume moment, suparatoare. Spre finalul zilei, incercati sa gasiti o activitate care va place placere si care sa va ajute sa va relaxati; puteti coopta si membrii familiei alaturi de voi, astfel incat sa contribuiti si la consolidarea legaturilor familiale.



Fecioara

Inventivitatea de care veti da dovada, va va ajuta din plin sa va puneti in valoare si sa dati forma ideilor si imaginatiei voastre. Inclusiv in viata personala, aceasta trasatura de caracter, cumva exacerbata astazi, va va fi de mare ajutor in revigorarea relatiei de cuplu; incercati sa adaugati ceva mai multa culoare legaturii voastre sentimentale, caci va fi numai si numai spre binele relatiei pe care o claditi, alaturi de partener. Veti avea mai mult succes in proiecte individuale, de mai mica anvergura, decat in proiecte majore, colective, in care va veti gasi ceva mai greu rolul si locul. Nu incercati sa va impuneti fortat; nu veti reusi mai mult in acest fel, ba chiar ati putea trezi unele aversiuni.



Balanta

Astazi va veti simti generosi, aveti impulsul de a va implica in actiuni de caritate, de a face ceva care sa va bucure sufletul. Este posibil sa beneficiati si de impulsul prietenilor sau apropiatilor, in aceasta directie. Impartasiti idei si convingeri cu deschidere, in aceasta privinta, pentru ca este posibil sa reusiti sa atrageti si mai mult sprijin de partea voastra. Creativitatea va poate spirjini si in alte domenii ale vietii voastre, inclusiv in relatia cu partenerul de cuplu. Ar fi bine daca ati face ceva pentru a revigora relatia cu partenerul vostru sentimental; tineti minte ca rutina poate fi unul dintre cei mai temuti dusmani ai unei astfle de relatii, mai ales ca actioneaza tacut, de-a lungul timpului.



Scorpion

Sansele de a inregistra succes in viata profesionala sunt destul de crescute, pe parcursul zilei de astazi. Daca veti munci ca de obicei, atunci chiar meritati ca eforturile voastre sa fie rasplatite. Totusi, lucrand in echipa, aveti grija sa recunoasteti si meritele celorlalti, la justa lor valoare. Altfel, data viitoare cand veti mai avea nevoie de sprijin, nu veti mai reusi sa-l primiti cu aceeasi promtitudine. Si in familie trebuie sa existe reciprocitate; nu va puteti astepta sa tot primiti incontinuu, fara a da ceva la schimb. Tineti cont ca eforturile vostre ar putea primi o rasplata mult mai mare, asa ca este chiar indicat sa nu stati inexpectativa si sa treceti la fapte.



Sagetator

Este o zi foarte potrivita pentru a porni in noi aventuri, pentru a va largi orizonturile. Asta nu inseamna ca trebuie sa va asumati riscuri inutile. Pur si simplu, este momentul potrivit sa luati unele masuri in legatura cu care ati fost mai retinuti pana acum, masuri realiste si cu sanse clare de reusita; informati-va, mai cu seama, ininte de a actiona. Evident ca ideile fanteziste nu vor avea sanse de succes, ba chiar v-ar putea cauza numeroase probleme. Faptul ca mai aveti grija si de nevoile voastre personale nu inseamna ca sunteti egoisti; daca cineva din preajma voastra interpreteaza lucrurile astfel, inseamna ca acea persoana nu tine la voi suficient de mult.



Capricorn

Initiativele personale se vor bucura de succes astazi, mai ales in viata privata. Proiectele pe care le veti propune, vor avea parte de sustinerea apropiatilor, asa ca acum ar fi momentul sa anuntati unele dintre cele la care v-ati gandit de multa vreme, dar nu ati avut curajul sau timpul sa le puneti “pe tapet”. Alimetatia poate fi unul din motivele pentru care nu va simtiti in forma. Ar trebui sa cercetati ce nu faceti bine si sa remediati. Si ar fi bine daca ati lua masuri de corectare "in familie"; asa v-ar fi mult mai usor sa urmati un anumit stil de alimentatie, sa respectati prele de masa; de asemenea, ar fi ceva ce ati face impreuna, iar acest lucru aduce un alt folos - consolidarea relatiei dintre voi.



Varsator

Daca veti considera ca tot ceea ce spuneti voi este deasupra criticilor si ca, intotdeauna, aveti dreptate, ati putea pierde mult sprijin pretios pentru proiectele voastre; ba chiar ati putea fi contestati, mai ales daca ceea ce sustineti voi nu este foarte pertinent. Inclusiv apropiatii se pot satura de o astfel de atitudine dictatoriala si va puteti trezi ca va intorc spatele. Daca va doriti o colaborare fructuoasa si de lunga durata cu cineva de valoare, ar trebui sa-i luati in considerare cererile. Veniturile obtinute trebuie manageriate ceva mai bine, daca doriti sa mai puneti si ceva bani deoparte; nu este bine sa cheltuiti tot ceea ce castigati, mai ales pe lucruri de care nu aveti neaparata nevoie.



Pesti

Un ajutor important poate veni de acolo de unde va asteptati mai putin. Este bine sa va ganditi sa mai ajutati si voi uneori pentru ca, vedeti, favorurile se intorc atunci cand aveti mai mare nevoie de ele si cand va asteptati mai putin. Partenerii valorosi, mai ales, trebuie mentinuti neaparat si valorizati asa cum trebuie. Viata profesionala poate cunoaste o perioada foarte profitabila, daca veti sti sa prindeti din zbor ocaziile favorabile; nu asteptati sa fiti trasi de maneca, pentru a trece la actiune. In familie, este posibil sa apara o serie de dispute datorate copiilor, din cauza unei viziuni diferite asupra unei anumite situatii, fata de cea a partenerului.