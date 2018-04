În R. Moldova se nasc tot mai mulți gemeni și tripleți

În Moldova, tot mai multe femei devin mame de gemeni sau tripleţi. În ultimii ani, sarcinile multiple practic s-au dublat în ţara noastră, drept urmare a faptului că tot mai multe femei apelează la procedurile de fertilizare in vitro. Anual în Moldova au loc peste o mie de fertilizări in vitro, pe fundalul unei natalităţi în descreştere.

Elena a trecut cu greu peste suferința unei nașteri premature, în care a pierdut gemeni. Totuși, peste un timp a decis să recurgă la procedeul de reproducere asistată, pentru că îşi dorește cu tot dinadinsul să devină cât mai curând mamă și chiar să aibă mai mulți copii odată.

„Din păcate, la cinci luni și jumătate am avut o naștere prematură și acum vrem să încercăm această procedură. Să fie și cvadrupleți, cu Doamne ajută, ca să fie casa plină de bucurie, de zâmbete de copii”, a spus femeia.

Gianina este din Botoșani și după două proceduri nereușite de fertilizare în Romania, a decis să se lase pe mâna specialiștilor de la Chișinău, în speranța că va naște gemeni sau chiar tripleți.

„După o perioadă de zece ani de așteptare chiar nu m-ar deranja, chiar as fi foarte fericită de a avea o sarcină gemelară sau chiar tripleți. Am venit în Chișinău cu speranțe foarte mari”, a menționat Gianina.

Potrivit specialiștilor, în mod natural doar 1% dintre femei pot avea o sarcină multiplă. Totuși, gravidele cu astfel de sarcini, mai ales cele obținute prin fertilizare in vitro, necesită o atenție sporită.

„Statistica noastră arată că 20-25% din sarcinile prin fertilizare in vitro sunt sarcini multiple. Anul trecut am avut o sarcină cu cvadrupleți şi șapte cazuri cu tripleți, care au evoluat normal. Practic toate gravidele care sunt cu sarcini multiple nasc prematur. Dacă nașterea survine după 34-35 de săptămâni, atunci nu este o problemă, acești copii sunt viabili, supraviețuiesc aproape 100%”, a declarat medicul obstetrician-ginecolog, Veaceslav Moșin.

Pe lângă faptul că oferă o șansă cuplurilor de a deveni părinți, fertilizarea in vitro are și un alt plus.

„La noi pacienții vin după 30 de ani și îşi rezolvă problema reproductivă, adică printr-o singură naștere deja au doi-trei copii și practic își încheie funcția reproductivă. Pe de altă parte, acești copii nu seamănă unul cu altul, sunt absolut diferiți. As recomanda cuplurilor care se adresează pentru fertilizare in vitro să vină la o vârstă mai precoce, atunci când și riscurile pentru sănătate sunt mai mici și totodată şi eficacitatea procedurii este mai mare, pentru că după 35 de ani rezerva ovariană este scăzută și șansele de a naște un copil evident că scad”, a explicat Veaceslav Moșin.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut, în ţară s-au născut peste 33.000 de copii, cu patru mii cinci sute mai puțini decât în 2016.