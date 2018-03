BREAKING! Silvia Radu l-a demis pe directorul Spitalului nr. 1: „Nu voi lăsa corupții și iresponsabilii să sufoce administrația locală”

Cheful cu alcool la locul de muncă, ziua amiaza mare, dar și managementul prost al instituției l-au costat funcția pe directorul spitalului nr. 1. Iurie Dondiuc a fost demis astăzi de către primarul general interimar, drept urmare a numeroaselor plângeri parvenit din partea cetățenilor. În acest context, Silvia Radu a ținut să sublinieze că nu va tolera funcționarii corupți și iresponsabili.



„Curățenia în sistemul medical continuă.



Azi l-am eliberat din funcție pe dl Dondiuc, directorul Spitalului Nr1.



După cum știți, atunci când am fost în control l-am găsit la chef pe domnul director în mijlocul zilei de muncă. Dar nu este numai atât, am văzut cum era administrat spitalul.



Plângerile venite de la cetățeni descriu foarte bine sistemul impus în ultimii ani de către Moldovanu, Dondiuc și alții, care au făcut totul ca sistemul să lucreze exclusiv în folosul lor și nicidecum în folosul pacienților și implicit al locuitorilor Chișinăului.



Am zis și o repet, nu voi admite astfel de oameni să conducă sistemele vitale ale municipiului. Nu voi lăsa corupții și iresponsabilii să sufoce administrația locală.



Atâta timp cât sunt primar, fie și interimar, fac ordine”, a scris Silvia Radu pe pagjna sa de facebook.



Amintim că recent Dondiuc a fost protagonistului unui scandal de proporții. Silvia Radu a descoperit că în biroul acestuia avea loc un chef cu băuturi alcoolice, chiar în mijlocul zilei de muncă, la eveniment participând și alți funcționari, cum ar fi șeful Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, demis în această săptămână de către Silvia Radu.