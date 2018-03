Ce spun astrele azi, 30 martie

Berbec

Totusi va va merge struna, veti obtine orice doriti destul de usor; ca urmare, inclinatia spre excese se va face resimtita din plin. Inclusiv in dispozitia voastra, veti fi tentati sa treceti de la o stare la alta, intr-un timp foarte scurt, ceea ce este extreme de derutant entru cei din jur. Uneori, doar va doriti sa atrageti atentia asupra voastra, insa acest nu este cel mai bun mod de a face asta. Provocati fara sa va dati seama si, la un moment dat, veti culege exact ceea ce ati semanat. Visele voastre s-ar putea sa nu aiba nici o legatura cu realitatea; daca vreti ca totul sa mearga bine, atat in plan personal, cat si in plan profesional, ar fi bine sa va pastrati realisti. Viata de familia va va aduce unele griji, mai ales din pricina nervozitatii excesive pe care o demonstrate la fiecare pas; ii agitate si pe ceilalti, in acest fel.



Taur

Astazi veti fi pusi in fata unor situatii destul de dificile, care vor solicita intreaga voastra capacitate de reactie. Nu este cazul sa va fie frica sa interveniti; contextual astral va confera o doza suplimentara de curaj, care insa nu trebuie sa va impinga la actiuni excesive. Pastrati-va, mereu, la fel de cumpatati ca de obicei, si totul va merge cum nu se poate mai bine. Este recomandabil chiar, sa luati initiative, mai ales in cazul acelor situatii care treneaza nejustificat; nu este bine sa lasati lucrurle sa lancezeasca; de asemenea, nu incepeti actiuni pe care nu le puteti finaliza. Activitatea voastra va fi recunoascuta de cei care vor intra in contact cu voi astazi. Bucurati-va de fiecare moment reusit al acestei zile. A lucra tot timpul, numai munca, fara a va bucura de fructele muncii voastre, care mai e sensul ?



Gemeni

Va fi mult mai usor pentru voi sa lucrati in echipa; nimeni nu va grabeste, veti avea deplina libertate de a lucra in stilul propriu, folosindu-va din plin abilitatile si experienta practica de care dispuneti. Faptul ca nu veti avea mereu pe cineva care sa va sufle-n ceafa, va face sa va simtiti extrem de bine, ceea ce influenteaza productivitatea, in foarte bine. Fiti vigilenti si incercati sa va tineti departe de conflicte; nu veti avea prea mari sorti de izbanda, daca veti fi partizani. Cel mai bine este sa va vedeti de treaba voastra sis a nu va amestecati, decat doar atunci cand nu exista alta alternativa. Atentie! Doar simpla exprimare a parerii ar putea sa va introduca, fara vrerea voastra, in miezul fierbinte al disputelor.



Rac

Astazi veti fi intr-o stare de spirit mai melancolica, vi se pare ca lucrurile care nu merg in viata voastra nu pot fi imbunatatite; poate si pentru ca, in contextul astral actual, va tot apar nenumarate piedici in cale. Din cauza aceasta, tendintele depressive preexistente se pot accentua, iar acest lucru este extreme de nociv. Ati putea ajunge sa nu va mai dati deloc interesul in legatura cu lucrurile pe care le aveti de facut. Productivitatea voastra va fi, in mod cert afectata, insa depinde de voi sa luati masurile ce se impun in timp util, astfel incat sa limitati pagubele. Relatiile cu familia trebuie pastrate in limitele normalitatii; veti avea de facut eforturi in aceasta directie. Este bine sa va bazati, la maximum, pe o comunicare deschisa. Prietenii intimi va ofera, din fericire, sprijin de nadejde.



Leu

Ambianta astrala a acestei zile poate sa aduca in prim plan un conflict sentimental, care sa duca la deznodamanturi destul de neplacute. Realtiile de natura sentimentala nu vor avea succes nicicum, oricat de mult v-ati stradui. Asa ca, ar fi mai bine sa va canalizati energia in alte directii si sa asteptati momente mai favorabile pentru a interveni in chestiunile legate de” inima”. Relatii bune cu prietenii, alaturi de care va puteti gasi linistea, va puteti reincarca bateriile; unii dintre voi ar putea avea norocul sa gaseasca intr-unul din prietenii intimi un sprijin de mare nadejde, un sfatuitor excelent si de foarte mare ajutor. Ezitarile se resimt si in domeniu profesional, pentru ca astazi, in ciuda naturii voastre puternice, va veti simti ceva mai putin stapani pe voi. Va trebui sa aceptati faptul ca nu puteti fi, intotdeauna, omul de fier pe care toata lumea se poate baza; uneori, aveti si voi insiva nevoie de sprijin.



Fecioara

Intuitia este cea care se va dovedi salvatoare astazi pentru voi, nativii acestei zodii. Nu aveti de ce sa va luati dupa sfaturile, nu intotdeauna bine intentionate, ale celor din anturaj. Nimeni nu spune sa nu ascultati, insa trebuie sa faceti ceea ce credeti voi de cuviinta, sa treceti totul prin propriul vostru filtru. Ceea ce este bine pentru altii, poate sa nu fie la fel de bun si pentru voi. In plan sentimental, veti avea parte de foarte multe satisfactii; faptul ca va veti afla, in general, pe aceeasi lungime de unda cu partenerul de viata, va aduce multe clipe frumoase petrecute impreuna. Fiti mult mai atenti astazi, la acest aspect si ganditi-va chair sa faceti unele gesturi frumoase fata de acesta, care nu vor putea sa fie decat benefice pentru legatura voastra, apropiindu-va mai mult.



Balanta

Surprizele neplacute nu vor reusi sa va strice buna dispozitie si nici sa afecteze foarte mult, planurile dinainte faurite; ceea ce v-ati propus, are mari sanse sa se si concretizeze. Evitati, cat de mult puteti, sa va cramponati de unele si aceleasi tipuri de actiuni; riscati sa mergeti in cerc, sa va intoarceti mereu de unde ati plecat. Viata profesionala va fi extreme de favorizata. Climatul familial va fi usor alterat; unii apropiati par sa nu prea tina seama de voi si de ceea ce voi va doriti, iar acest lucru va deranjeaza foarte mult. Pe de alta parte, se prea poate ca anumite probleme care macina pe fiecare in parte, sa fie generatoare de preocupari suplimentare, astfel incat persoanele respective sa nu mai arate o disponibilitate obisnuita fata de voi. Poate ca ar trebui intai sa cercetati si apoi sa acuzati.



Scorpion

Speculatiile nu va vor ajuta prea mult astazi; este bine sa stiti cu certitudine, nu sa mergeti pe bajbaite. Contactele cu cei din jur se pot dovedi foarte valoroase; ba, mai mult, puteti calatori si ceva mai departe, pentru o schimbare de scenariu si poate, de perspectiva. Criticismul nu va pleca de la voi, ci va veni catre voi, dinpartea altora; se vor gasi persoane care sa va caute nod in papura. Nu prea sunteti genul care sa izbucniti, de regula mocniti in voi pana la punctual de fierbere, insa azi aveti o predispozitie mai mare catre un comportament vulcanic. Ar fi bine sa gasiti debusee in activitatile care va fac placer, alaturi de persoane care va pot incarca in mod pozitiv. Daca veti avea ceva mai multa grija, lucrurile vor reveni usor la normal, asa ca ar fi impudent din partea voastra sa va asumati riscuri inutile.



Sagetator

Din pacate, oboseala va cuprinde inca de dimineata. Nu ati reusit, probabil, sa va odihniti cum trebuie, asa incat randamentul vostru este serios afectat. In aceste conditii, si dispozitia este capricioasa, iar relatiile cu cei din jur, extrem de volatile. Nu va indepartatii prietenii, care sent dispusi sa va stea alaturi la nevoie, doar pentru ca aveti voi o zi mai proasta. Poate ca nimeni nu va pleca de langa voi astazi, insa nimeni nu va rabda la infinit capriciile unei persoane imprevizibile. Veti fi nesiguri pe voi si, probabil, intr-o anumita masura, aceasta ar putea fi una dintre sursele starii voastre psihice. Cu atat mai mult trebuie sa va inconurati de persoane care sa va sustina si sa va ajute la nevoie. Informati-va foarte bine, inainte de a lua o hotarare decisiva si nu tentati soarta, peste limitele rezonabilului.



Capricorn

De regula, sunteti persoane sociabile, insa astazi veti fi absolut incantatori; atat de calzi si deschisi fata de cei din jurul vostru, veti fi extrem de atractivi, incat numeroase persoane vor gravita, efectiv, in urul vostru, pe tot parcursul zilei. Veti atrage nu doar printr-o imagine stralucitoare, cat si prin idei originale, creative, foarte oportune si care se vor bucura de apreciere. Din pacate, vigilenta va trebui sa v-o pastrati, fiindca printre aceste persoane, pot sa existe si dintre cele rau intentionate, care sa-si fi propus sa profite si ele de pe urma imaginii voastre pline de glamour. Pe de alta parte, si voi aveti anumite scopuri; de a atrage in jurul vostru, de aborda, persoane care sa aiba aceleasi puncte de interes ca si voi, cu care sa deschideti subiecte de conversatie care sa va ajute sa aflati macar o parte din informatiile pe care doriti sa le obtineti.



Varsator

Situatia voastra financiara s-ar putea imbunatati simtitor astazi, printr-o intrare neasteptata de capital; insa, tot la fel de usor, puteti ramane pe minus, daca nu veti fi atenti pe ce cheltuiti noua infuzie de capital. Pot sa apara chiar si unele cheltuieli neprevazute, care sa va incurce serios socotelile, daca nu veti tine seama macar de cele mai elementare limite ale decentei. Cat despre tonus, s-ar putea sa va cam lipseasca; cheful va va veni numai daca activitatea pe care o desfasurati va face realmente placer. Asa sunteti voi, uneori nici nu va puteti concentra, daca nu va place ceea ce faceti. Totusi, tineti cont ca, de cele mai multe ori, este nevoie sa faceti si ceea ce trebuie, nu doar ceea ce vreti. Aveti responsabilitati fata de voi insiva si fata de apropiatii vostri!



Pesti

Astazi nu sunteti dispusi sa acceptati contestatii; nu suportati sa fiti nici contrazisi, nici ca autoritatea sa va fie pusa la indoiala. Si tocmai pentru ca astazi sunteti intr-o astfel de stare, pare ca tot universul conspira in a va face sa reactionati. Nu este tocmai o zi potrivita pentru voi ca sa fiti provocati. Mai degraba, astazi sunteti intr-o dispozitie rebela, iar cei din jurul vostrul vor fi extreme de surprinsi, pentru ca nu sunteti deloc genul acesta de persoane. Nu veti fi foarte eficienti in plan profesional; business-urile vor incetini. Acest lucru nu trebuie sa va sperie sau sa va demoralizeze. Nu se poate ca toate zilele sa fie perfecte, totul sa mearga snur. Ati putea chiar sa va bucurati de o zi mai relaxata, cu mai putin activitate profesionala, dar cu mai mult spatiu pentru implinire personala, daca va veti permite voi insiva acest lucru. Depinde doar de voi!