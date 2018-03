Codreanu: „Obiectivul Reunirii Basarabiei cu România ne cere să gândim și să acționăm ca oameni de stat, nu ca simpli politicieni”

Deputatul PMP Constantin Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat astăzi la tribuna Camerei Deputaților o Declarație politică prin care a făcut un bilanț al ședinței festive din ajun a Camerelor reunite dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu România și a punctat câteva aspecte prioritare care ar trebui să se regăsească pe agenda parlamentară.

În intervenția sa, deputatul Constantin Codreanu a ținut să precizeze: „Domnule președinte, distinși colegi, declarația mea politică de astăzi este un post-scriptum al zilei istorice pe care am trăit-o ieri.

Parlamentul României și-a asumat Reunirea. Parlamentul României, adică noi, toți parlamentarii români, am făcut un pas important de la statutul de oameni politici la cel de oameni de stat. Primul pas l-am făcut în 2016, atunci când am votat ca această zi de 27 martie să fie zi de sărbătoare națională în România.

Ieri însă, cei pentru care acest obiectiv de țară este unul extrem de important și definitoriu, am constatat că am găsit în Parlamentul României voci care să exprime acest deziderat. Am fost cu toții bucuroși, mândri și onorați că președintele Camerei Deputaților a vorbit clar și răspicat despre faptul că România este gata să-și asume acest obiectiv de țară, invocând inclusiv cadrul legal internațional pe care îl vom utiliza atunci când vom vota această Declarație: Actul final de la Helsinki al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Sigur, mai avem și anumite abateri, mai avem și colegi parlamentari care și-au făcut din sfidarea Centenarului un obiectiv politic.

Mai avem și oameni pe care îi credeam de stat, dar care nu se comportă ca oameni de stat și au ales să le răspundă basarabenilor care i-au votat printr-un e-mail. Aveam alte așteptăti de la președintele României. Dar, de ce ar fi venit? Oricum nu a făcut nimic pentru Republica Moldova. De ce ar fi venit? Oricum nu a făcut nimic pentru noi, cei din Mișcarea Unionistă.

În același timp, trebuie, desigur, să spunem că în Republica Moldova clasa politică nu se ridică la înălțimea așteptărilor pe care le avem noi, unioniștii. Avem însă o ocazie unică să schimbăm această clasă politică și cofigurația Parlamentului de la Chișinău la alegerile viitoare. Mai ales că, așa cum ați putut observa, la 25 martie, la Chișinău s-a ieșit în stradă pentru Reunire, la Marea Adunare Centenară. Este clar că românii din Republica Moldova își doresc Reunificarea din ce în ce mai mult și nu mai acceptă minciuni de felul celor pe care le-au rostit inclusiv ieri politicieni din Republica Moldova de la această tribună, minciuni scăldate cu promisiuni deșarte ale integrării europene. Cetățenii nu mai pot fi mințiți nici de unii, nici de alții. Cetățenii își doresc Reunirea. De aceea este foarte important că noi, Parlamentul României, am reușit să dăm un semnal foarte clar pentru cei din Republica Moldova, acolo unde nimeni nu mai poate spune că România nu-și dorește Reunirea.

Cu siguranță însă, nu ar trebui să ne îmbătăn cu această Declarație, euforic, și să rămânem doar la nivel de declarații, pentru că Reunirea se face și prin pașii mici care contează enorm. Avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem, lucruri la care m-am referit și în declarațiile politice sau interpelările pe care le-am formulat la această tribună.

Ieri am asistat la un moment emoționant la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. 100 de unioniști au depus jurământul de credință față de Patria lor România. 100 de unioniști au redevenit cetățeni români. Este un lucru exrem de important, pentru că cetățenia română reprezintă instrumentul cel mai sigur pentru apropierea și realizarea Reunificării. Este foarte important ca numărul cetățenilor români din Republica Moldova să crească. Cu această ocazie îmi aduc aminte de un lucru pe care l-am cerut de la această tribună, și anume, să dublăm personalul Comisiei pentru Cetățenie, ca să-i ajutăm pe cei de acolo în procesul de încetățenire a românilor din Republica Moldova. Este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facem în viitorul apropiat.

Închei prin a vă felicita încă o dată cu ocazia adoptării acestei Declarații, care, așa cum vă spuneam, a produs efecte neașteptate pentru unii. Sper să prindem, fie în această legislatură, fie într-o legislatură viitoare, ultimul pas, acela prin care vom vota Declarații de Unire în Parlamentele celor două state românești”.