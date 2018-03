Beneficii uimitoare ale mărarului

Folosit în mâncăruri, cărora le dă o savoare aparte, mărarul este o plantă aromatică pe care trebuie să o incluzi în dietă. Și nu doar pentru aroma sa specială, ci mai ales pentru numeroasele beneficii pe care le are asupra sănătății. Conține fier, magneziu, vitamina A și C, întărind imunitatea și ameliorând simptomele unor afecțiuni digestive.



Beneficiile uimitoare ale mărarului sunt:



Ajută digestia

Substanțele nutritive din mărar ajută la stimularea sucului digestiv și biliar. De asemenea, acesta stimulează peristaltismul și vindecă simptomele constipației.



Previne insomnia

Mărarul are efect calmant datorită uleiului esențial pe care îl conține, care stimulează secreția unor enzime și hormoni care au proprietăți calmante.



Menține sănătatea oaselor

Conține calciu, prin urmare contribuie la menținerea sănătății oaselor, prevenind astfel osteoporoza.



Bun pentru diabetici

Deși nu sunt studii foarte relevante în acest sens, la anumiți pacienți cu diabet s-a dovedit că mărarul ajută la reglarea nivelului de insulină.



Reduce gazele

Consumul de mărar previne balonarea și gazele, stimulând digestia și eliminarea toxinelor din organism.



Întărește imunitatea

S-a dovedit că mărarul previne foarte multe infecții provocate de bacterii, precum și cele externe, cum ar fi rănile deschise.



Calmează sughițul

Alergiile, hipersenzitivitatea sunt printre cauzele sughițului. Mărarul este un leac foarte eficient pentru calmarea sughițului.



Vindecă diareea

Prin inhibarea infecțiilor microbiene care provoacă diareea, mărarul e un remediu foarte bun pentru a vindeca această problemă.



Tratează dizenteria

Provocată în primul rând de infecțiile fungice, mărarul, fiind un bun dezinfectant natural, ajută la tratarea dizenteriei.



Calmează durerile provocate de artrită

Mărarul este de mult timp folosit ca leac pentru a calma durerile reumatice, cele provocate de gută și artrită.



Reglează menstruația

Datorită conținutului de flavonoizi, mărarul stimulează secreția hormonilor care ajută la menținerea unei menstruații regulate la femei.



Vindecă afecțiunile respiratorii

Mărarul vindecă problemele respiratorii cauzate de alergii, având în componență substanțe care au proprietăți anti-congestive.



Bun în igiena orală

Semințele și frunzele de mărar împrospătează respirația, eliminând microbii din cavitatea bucală. De asemenea, contribuie și la menținerea sănătății gingiilor și dinților.