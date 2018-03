5 metode care tratează răceala celor mici

Este un lucru știut faptul că sistemul imunitar al unui copil este mult mai slab decât cel al unui adult. De aceea, factori precum schimbările bruște de temperatură îi pot afecta mai tare, expunându-i răcelii și gripei. Pentru a-i ajuta organismul să se refacă, iată ce trebuie să faci!



1. Odihna

Exact ca și-n cazul adulților, organismul micuțului are nevoie de odihnă pentru a se putea vindeca. Nu-l forța să meargă la școală sau să-și facă temele acasă chiar și-atunci când are liber. Corpul este destul de slăbit și are nevoie de toate resursele de energie să se refacă, așadar permite-i să se relaxeze și să se odihnească.



2. Apa caldă

În momentul în care copilul suferă de răceală, în mod cert în corpul său se găsesc o mulțime de toxine. Aportul de apă va ajuta la eliminarea acestora, mai ales dacă este consumată călduță. Pentru a-i spori efectele terapeutice, îi poți adăuga zeamă de lămâie și o linguriță de ghimbir ras.



3. Semințele de carambola

Poate că denumirea acestui fruct exotic din Asia de Sud-Est nu-ți este cunoscută, însă semințele sale sunt extrem de bune pentru tratarea răcelii, deoarece acestea au proprietăți antimicrobiene. Pune la fiert o linguriță de semințe de carambolă la o cană cu apă. Dacă dorești, poți adăuga și ghimbir sau frunze de busuioc. Lasă-le să fiarbă 10 minute, apoi strecoară lichidul și lasă-l să se răcească. Se ia câte o linguriță de 2-3 ori pe zi.



4. Eliminarea mucozităților nazale

Este foarte important să îi sufli nasul copilului și, dacă este prea mic, să-l înveți cum să facă acest lucru. Dacă întreaga operațiune durează mult, poți achiziționa de la farmacie un aspirator nazal, care îți va ușura munca.



5. Remediul cu miere și lămâie

Lămâia are proprietăți terapeutice miraculoase, grație conținutului ridicat de vitamina C, care ajută corpul să lupte împotriva microbilor. Taie câteva felii de lămâie, pune miere deasupra lor. Dacă cel mic va strâmba din nas, prepară-i o limonadă delicioasă, care va dilua gustul puternic al lămâii.