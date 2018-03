Silvia Radu anunță că prioritatea Primăriei Chișinău după iarnă este reparația drumurilor, care va începe în zilele următoare

Până la sfârșitul acestui an, cele mai importante străzi din capitală, dar și drumurile din cartiere vor fi reparate. Primarul general interimar Silvia Radu a cerut, astăzi, responsabililor de la Direcția Transport să facă tot posibilul pentru a astupa gropile rămase în urma topirii zăpezilor.



Edilul a menționat că mai mulți locuitori ai capitalei i s-au adresat cu plângeri referitor la starea drumurilor.



„Să astupăm gropile, știu că nu este posibil să reparăm prea mult, dar măcar gropile și trotuarele. Mai ales în cartiere, acolo de 10 de ani nu s-a intervenit. Se plâng oamenii. Drumurile sunt prioritatea zero acum”, a spus Silvia Radu.



Șeful Interimar al Direcției Municipale Transport, Vitalie Butucel a prezentat un calcul care arată că în capitală este nevoie de făcut reparații pe o suprafață de 900 de mii de metri pătrați de drumuri și trotuare. Cu toate acestea, bani sunt doar pentru o jumătate din această suprafață. Silvia Radu crede, însă, că, în cazul unui management mai eficient și transparent, volumul lucrărilor poate fi sporit.



„Dacă o să eficientizați costurile, trebuie să fie cel puțin 2/3 din drumuri reparat. Acest lucru este posibil dacă licitațiile o să fie corecte”.



Totodată, primarul general interimar a insistat să fie asigurată și calitatea lucrărilor.



„Este importantă calitatea. Nu vom reuși reparații capitale peste tot unde ne propunem, dar drumurile pe care le facem trebuie să țină cel puțin un an și jumătate”, a spus primarul general interimar.



În prezent Direcția Municipală Transport dispune de 380 de milioane de lei pentru reparația drumurilor, pentru efectuarea lucrărilor de iluminat și pentru lucrările de salubrizare.