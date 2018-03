Ce spun astrele azi, 25 martie

Berbec

Este o zi favorabila din punct de vedere sentimental; pentru cei ce nu sent inca intr-o relatie, dragostea la prima vedere nu este deloc exclusa. Daca sunteti supraponderali, este cazul sa luati masuri energice pentru a schimba aceasta situatie; nu lasati lucrurile sa se acutizeze. Acordati ajutor prietenului care va solicita sprijin intr-o situatie delicate. In ceea ce priveste chesltuielile, aveti grija sa negociati bine, mai ales la achizitiile importante; ati putea obtine reduceri importante la pretul initial. In plan profesional, este un moment potrivit pentru a va impune in cadrul echipei, daca desfasurati o astfel de munca. Nu este cazul sa faceti acest lucru fortat; fiti cat puteti de subtili si incercati sa coordonati, subliminal, lucrurile, in directia dorita de voi.



Taur

Totul va deveni din ce in ce mai usor pentru voi, daca veti rezolva, de maniera definitiva, anumite probleme care va farmantau de mai multa vreme. Puteti face afaceri foarte bune; va trebuie doar putina atentie si multa pasiune. Este important sa va canalizati bine energia si sa aveti grija sa nu exagerati, sa stiti sa va respectati limitele, altfel exista risc de incidente. De data aceasta, veti acorda prioritate vietii voastre sentimentale, ca si vietii de familie; astfel de probleme vor tinde sa devina prioritare, in anumite contexte. Astazi dati mai mare importanta problemelor familiale; interventia cuiva apropiat poate aduce unele controverse in familie, care trebuie aplanate cat mai curand posibil. Nu va subestimati adversarii; urmati-va propria linei de conduit, fara insa a-I pierde din ochi pe cei care ar putea sa va prejudicieze.



Gemeni

Sarmul si atractivitatea personala sunt sporite, in cadrul contextului astral al acestei zile; nu va va fi greu sa fermecati sexul opus. Trebuie insa sa aveti grija la modul in care va folositi astfel de calitati; tineti cont de situatia voastra matrimoniala, pentru ca atentia care vi se acorda in aceasta etapa poate sa va impinga in pacat. Intr-o clipa, puteti pierde tot ceea ce ati cladit intr-o perioada lunga de timp. Situatia financiara nu pare a fi prea roz, insa lucrurile se pot schimba, in bine, pe neasteptate. Aveti mai multa gria de familia voastra, de copii, in special; relatiile cu adolescentii ar putea fi mai dificile. Ce e nou in asta, insa? Depinde foarte mult de voi cum veti aplana situatia si cum veti reusi sa lasati inca loc de dialog, in viitor. Este nevoie de multa subtilitate, de multa diplomatie.



Rac

Astazi veti resimti, inca de la primele ore ale diminetii, un puternic disconfort emotional; nu va fi usor sa va adunati si sa va concentrati asupra lucrurilor pe care le aveti de facut. Relatiile cu anumiti indivizi ar putea fi direct afectate de atitudinea voastra fata de acestia; incercati sa va controlati, sub acest aspect, mai ales daca aveti nevoie de acele relatii pentru diverse interese personale sau profesionale. Exista si posibilitatea ca anuiti indivizi sa va considere prea creduli sis a incerce sa profite de asta; nu are rost sa purtati ranchiuna, fiecare actioneaza conform propriului interes. Aveti doar mare grija cui acordati incredere. Veti avea multe de facut, in plan profesional, astfel incat se poate spune ca veti avea o zi foarte solicitanta; ar fi bine daca, spre seara, ati reusi cumva sa evadati, pentru a va reface fortele.



Leu

Fiti nemilosi cu cei care incearca sa darame, sa discrediteze munca voastra sustinuta din ultima perioada; sunt persoane fara prea multe scrupule si, in caste caz, ar trebui sa actionati in consecinta. Fata de membrii familiei, fata de copii, mai ales, nu este bine sa va aratati foarte intransigent; intelegerea si rabdarea ar putea fi mult mai eficiente. Poate nu toata lumea se poate ridica la inaltimea pretentiilor voastre; sau poate voi stabiliti stacheta mult prea sus. Va fi esential sa incercati sa varefaceti rezervele de energie; cand simtiti ca este nevoie, faceti tot posibilul pentru a va oferi mici ragazuri in timpul carora sa va puteti trage sufletul. Pentru cuplurile mai vechi, exista un mare risc de afectare din cauza rutinei zilnice; intrarea intr-un astfel de trend este extrem de nociva si poate duce al erodarea ireversibila a unei relatii de cuplu.



Fecioara

Vor exista mai multe dificultati in activitatea voastra de pe parcursul zilei; prietenii va vor sta aproape, din fericire, gata sa intervina la orice semn. Este un lucru deosebit de important pentru voi; sustinerea celor din jur, pe care si voi, la randul vostru, i-ati ajutat, va intareaste din punct de vedere psihic. Pe de alta parte, beneficiati de conditii favorabile pentru a va atrage usor simpatie din partea unor persoane nou intalnite. O oarecare confuzie poate sa planeze asupra unor activitati pe care le desfasurati; nu este cazul sa mentineti lucrurile neclare. Este recomandabil sa incercati sa clarificati si sa nu lasati loc la interpretari. Patrati relatii echitabile cu colegii de munca, chiar daca nu toti va agreaza in mod deosebit; dar, pana la urma, nu trebuie neaparat sa va placeti cu totii, ci sa puteti lucre impreuna, in conditii cat mai OK.



Balanta

Veti avea parte, inca de la inceputul activitatii voastre profesionale din aceasta de zi, de o serie de intalniri care se vor dovedi interesante din foarte multe puncte de vedere. Invatati sa va bucurati de ceea ce va ofera viata, in loc sa tanjiti mereu spre acele lucruri pe care nu le puteti obtine sau pentru obtinerea carora eforturile depasesc profiturile. Totul trebuie analizat si facut si prin prisma eficientei rezulatate. In relatiile cu juniorii, este nevoie de multa intelepciune si, mai ales, multa rabdare; daca veti reusi sa ajungei la un limba comun, mizand pe tact si diplomatie, este posibil sa aveti parte de multe surprise extreme de placute, in timpul petrecut cu acestia.



Scorpion

In unele ocazii va veti arata destul de nepasatori, in timp ce in alte momente va veti implica excesiv. Aceasta atitudine la extreme nu este benefica; anarhia aceasta ar putea obosi, dezorienta persoanele din jurul vostru. Pana si partenerului vostru de viata ii va fi greu sa mentina relatia in limite normale, in aceste conditii. Ar fi cazul sa invatati cat de bine poate sa faca moderatia, stabilitatea. Este o zi nefavorabila tranzactiilor financiare, mai ales a celor cu valori mari; avand in vedere volatilitatea dispozitionala, este foarte posibil ca, in unele cazuri, sa actionati mai mult manati de sentimente, din impuls, si mai putin din considerente legate de realitate. Plecarea uni sef cu care va intelegeati bine sau a unui coleg cu care colaborati productiv, ar putea sa va faca nostalgici.



Sagetator

Este un moment ideal pentru a va apara propriile interese, mai ales din punct de vedere sentimental. Veti fi pregatiti sa provocati la duel, pentru femeia iubita – in sens figurat, binenteles. Pe de alta parte, se prea poate sa manifestati posesivitate pentru mai mult de o femeie. Cine sa va mai inteleaga? Oricum, va veti afla intr-o dispozitie extrem de schimbatoare, veti rece, realmente, de la tristete la extaz. Asta pentru ca veti fi dominate de nemumarate temeri, care va zdruncina increderea in sine. Nu va fi, in mod cert, o zi de bun augur pentru voi. Nu va strofocati sa luati decizii intelepte; nu prea va iese lucrul asta. Mai degraba, daca este vorba despre chestiuni importante, amanati pana la momente mai favorabile.



Capricorn

Viata de familie va evolua intr-o ambianta pasnica, iar relatia cu apropiatii va fi calda si de buna intelegere. Va fi nevoie sa faceti eforturi pentru a va intelege copilul care nu inceteaza sa fie zburdalnic; uneori chiar va este greu sa tineti asul cu energia lui. In relatiile financiare, nu va luati dupa primele impulsuri, niciodata; lasati lucrurile sa se mai aseze, dandu-va astfel timpul necesar pentru a chibzui mai mult asupra chestiunilor respective; se prea poate ca perspectivele sa vi se schimbe radical, odata cu trecerea timpului. Chstiunile profesional pot sa va dea insomnii; este foarte posibil ca, la un anume moment, sa va simtiti pur si simplu coplesiti. In acest caz, solicitati ajutorul cuiva de incredere, chiar si numai pentru a va descarca frustrarile. Va veti simti mai bine, dupa!



Varsator

Configuratia astrala anunta unele tulburari in viata voastra de familie; anumite conflicte latent ar putea izbucni exact atunci cand va asteptati mai putin. Va fi destul de dificil sa readuceti situatia la normal. In plan profesional, pe de alta parte, daca veti sti sa va jucati asa cum trebuie cartile si, de asemenea, sa mai utilizati si unele mici trucuri (sarm, charisma, etc), rezultatele ar putea fi mult peste asteptari. Perspectivele se arata fructuoase si in plan profesional. Solicitarea nervoasa, pe intreg parcursul zilie, va fi majora, atat in plan personal, cat si in plan profesional; nu va va fi usor sa va linistiti, sa incercati sa va relaxati dupa o zi atat de plina de provocari. Va trebui, totusi, sa o faceti, pentru ca vin noi zile, cu noi provocari.



Pesti

Ar trebui sa va abtineti de la excesa, astazi, sa va puneti ordine in viata de zi cu zi, nu doar in ceea ce priveste alimentatia. Este nevoie de moderatie in toate, pentru a va pastra echilibrul si vitalitatea. Este momentul sa interveniti pentru a corecta acele lucruri din viata voastra, care nu beneficiaza de o organzare corespunzatoare. In plan profesional, veti fi foarte usor de distras, astfel incat cu greu veti reusi sa duceti la bun sfarsit ceea ce aveti de facut. Munca in echipa va avea de suferit; aveti cu totul si cu totul alte prioritati, iar acest lucru este evident atat in comportament, cat si in actiune. Nu veti obtine, in mod clar, rezultate prea bune azi, de cat cu stradanii foarte mari.