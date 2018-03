Alimente care-ți îmbunătățesc starea de spirit

Schimbările de dispoziție sunt cauzate cel mai des de fluctuațiile hormonale asupra cărora nu avem niciun control. Problemele personale și stresul sunt alți factori implicați în modul în care ne simțim, dar ei pot fi ”rezolvați” prin consumul de alimente potrivite.



Alimentele care au efect pozitiv asupra ta când ești supărată sunt:



Nuca de cocos

Bogată în acizi grași esențiali care sunt necesari pentru sănătatea creierului și starea de spirit, nuca de cocos nu ar trebuie să lipsească din dieta ta. Așadar, data viitoare când te simți tristă sau stresată, mănâncă o lingură de fulgi de nucă de cocos sau ceva dulce pe bază de cocos. Vezi ce efect are asupra ta!



Ciocolata neagră

Studiile recente au arătat că ciocolata neagră scade nivelul de cortizol și de catecolamină din organism, ambii fiind hormoni de stres. Mănâncă două cuburi de ciocolată neagră sau bea o ceașcă de ciocolată caldă când ești cu moralul la pământ. Chiar dacă ele nu-ți oferă soluția pentru probleme pe care o ai, măcar te alină și te face să te simți mai bine câteva ore.



Spanac

Poate că ești una dintre persoanele care nu pot mânca nimic când sunt triste, dar ar trebui să incluzi în dieta ta spanacul – se spune că are puteri secrete de îmbunătățire a stării de spirit. Prepară spanacul așa cum îți place și mănâncă-l măcar o dată pe zi, plus că este și foarte sănătos.



Ouă

Ouăle sunt sursă importantă de proteine, acizi grași Omega-3 și vitamine. Proteinele sunt cunoscute pentru faptul că au efect asupra modului în care te simți, pentru că activează serotonina, cunoscută și ca hormonul fericirii.



Roșii

Coaja roșiei este sursă importantă de licopen, un compus care are puternice proprietăți antioxidante care au efecte pozitive asupra creierului. Așadar, prepară-ți o salată de roșii cu puțin ulei de măsline data viitoare când te simți tristă, deoarece uleiul de măsline îmbunătățește absorbția licopenului de către intestine.



Miere

Mierea conține compuși - kemferol și quercetina – care mențin creierul sănătos și previn depresia. În plus, mierea este de cinci ori mai dulce decât zahărul obișnuit și, prin urmare, modul perfect de a te bucura de aceeași dulceață într-o cantitate relativ mică.



Iaurt grecesc

Acest produs lactat este sursă importantă de calciu, un mineral esențial pentru eliberarea neurotransmițătorilor din creier, în special a celora care induc starea de bine. Mănâncă un iaurt grecesc sau adaugă-l în smoothie-ul de fructe pe care ți-l prepari dimineața.