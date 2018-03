Parlamentul Cataloniei a respins cea mai recentă propunere pentru funcţia de premier

Partidele separatiste din Catalonia nu au reuşit să numească, joi, un premier al regiunii, după ce Parlamentul a respins candidatura lui Jordi Turull pentru această funcţie, relatează site-ul agenţiei Reuters.



Turull, fost purtător de cuvânt al guvernului catalan, a obţinut 64 de voturi pentru şi 65 împotrivă, iar blocajul politic din Catalonia se prelungeşte. Au existat patru abţineri din partea formaţiunii de extremă stângă CUP.



În conformitate cu regulamentul Parlamentului, o a doua rundă de votare a candidatului pentru funcţia de premier trebuie să aibă loc în termen de două zile. Sâmbătă, Jordi Turull are nevoie de o majoritate simplă pentru a fi ales, în condiţiile în care legislativul are 135 de membri.



În cadrul discursului din Parlament, Jordi Turull nu a menţionat cuvântul "independenţă" şi a lansat un apel la dialog către guvernul central de la Madrid.



"Solicităm să stăm la aceeaşi masă pentru a rezolva din punct de vedere politic problemele cu care ne confruntăm", a spus Turull, iar unii dintre parlamentarii pro-independenţă au fost vizibil deranjaţi.



Vineri, Jordi Turull va apărea în faţa Curţii Supreme a Spaniei, fiind acuzat de implicare în proclamarea independenţei Cataloniei faţă de Spania la 27 octombrie 2017. Turull se află în libertate în baza unei cauţiuni.



Ministrul spaniol al Justiţiei, Rafael Catala, i-a acuzat pe separatişti că "urmăresc o confruntare cu statul de drept" prin nominalizarea lui Turull pentru funcţia de premier al Cataloniei.



"Prin desemnarea unui candidat care este investigat, ei dovedesc faptul că nu manifestă o dorinţă reală de a găsi soluţii pentru viitor, vrând doar să continue jocul cu instituţiile statului", a spus Catala.



Coaliţia care a câştigat alegerile anticipate din 21 decembrie 2017 mai are la dispoziţie două luni să instaleze un guvern regional, pentru a evita organizarea de noi alegeri. Jordi Turull este a treia variantă avansată de partidele pro-independenţă din Catalonia, după fostul premier Carles Puigdemont şi Jordi Sanchez, preşedintele Adunării Naţionale Catalane (ANC).



La 1 martie, Carles Puigdemont şi-a anunţat retragerea candidaturii pentru funcţia de premier al Cataloniei, declarându-şi susţinerea pentru Jordi Sanchez. Puigdemont se află în exil autoimpus la Bruxelles de când a fost destituit de către guvernul central de la Madrid din funcţia de şef al executivului Cataloniei, pe numele fiind emis un mandat de arestare pentru răzvrătire şi rebeliune.



La 21 martie, Jordi Sanchez şi-a retras candidatura întrucât Curtea Supremă a Spaniei a respins o cerere de eliberare din arest, fapt care l-a împiedicat să participe la sesiunea parlamentară în care ar fi trebuit să depună jurământul de premier. Sanchez este acuzat de răzvrătire şi rebeliune, fiind plasat în arest fără posibilitatea cauţiunii pe durata procesului pentru instigare împotriva ordinii sociale din Spania.