Frigul se va menține în următoarele zile, anunță meteorologii

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunţat astăzi Cod Galben de temperatură medie scăzută, care va fi valabil în perioada 22-24 martie.





Conform meteorologilor, în intervalul de referinţă se va menţine o temperatură medie cu 6-11 grade Celsius sub valorile normale climatice. Astfel, în următoarele zile valorile termice în medie pe ţară vor fi sub zero, cel mai frig fiind în Regiunea de Nord, unde vineri şi sâmbătă se vor înregistra noaptea până la minus 10-15 grade.

De asemenea, până la finele săptămânii curente sunt posibile ninsori, pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit specialiştilor SHS, pentru toată perioada de măsurători instrumentale cea mai rece a fost luna martie în anul 1952, când temperatura medie lunară a aerului a oscilat între -3,7ºC şi -6,1ºC. În anii 1990 şi 2017 luna martie a fost cea mai caldă. Atunci temperatura medie lunară a aerului a variat între +6,9ºC şi +9,0ºC.

Totodată, surse de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului au explicat că condiţiile favorabile pentru începutul semănatului culturilor timpurii de primăvară (orz şi ovăz) apar atunci când temperatura medie zilnică a aerului (la data semănatului) constituie cel puţin +5°C, solul are consistenţă moale şi se încălzeşte până la +5..+6°C. Asemenea condiţii se creează, de regulă, la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie. Iar temperaturile scăzute care se menţin în ţară, deocamdată, nu prezintă pericol pentru sectorul agrar.