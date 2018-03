O pisică s-a întors acasă după 14 ani. O cheamă T2 şi a dispărut după uraganul din 2004

Pisica unui bărbat din Florida ce a dispărut în urma uraganului din 2004 a fost reunită cu stăpânul său după 14 ani.



Human Society of The Treasure Coast, din SUA, a postat pe pagina de Facebook că pisica a fost găsită pe străzi recent, iar reprezentanţii asociaţiei au observat rapid că pisica avea un microcip cu toate informaţiile stăpânului său. Conform Upi, Perry Martin a fost şocat atunci când a primit apelul de la medicul veterinar.



''Mi-au spus <<Perry ce ai face dacă ţi-aş spune că T2 este în viaţă?>>, iar eu le-am răspuns: "Ţi-aş spune că eşti nebun pentru că el a murit în urmă cu mult timp," a afirmat Martin. Martin l-a adoptat pe T2 (prescurtare de la Thomas Jr.), în 2002, iar felina a dispărut după uraganul Jeanne din 2004.

Sursa: Facebook/ Human Society of The Treasure Coast



''Am completat un raport pentru Human Society în cazul în care ecarisajul l-ar fi prins. Avea microcip şi am crezut că cineva mă va suna dacă îl va găsi,'' a declarat Martin. Membrii Human Society susţin că T2 se afla într-o stare precară când a fost descoperit. Însă Martin susţine că T2 a început să se recupereze şi se înţelege bine cu celălalt animal al familiei, un golden retriever.